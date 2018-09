Nucleare | la politica perde tempo e il deposito scarti non c’è | stoccaggi temporanei e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 settembre 2018) Smantellamento di un alternatore alla centrale di Garigliano Scomparso dalle priorità politiche della Lega, il tema del federalismo rischia di ricomparire in un settore insospettabile, quello dei rifiuti nucleari. Mentre infatti lacontinua areggiare sull’avvio dell’iter verso la costruzione di un uniconazionale che accolga glidel passato atomico italiano finito con il referendum del 1987 e le scorie radioattive di provenienza sanitaria, il rischio è che la vita degliranei sul territorio si allunghi più del previsto. Con il risultato che ognuno si terrà i suoi, ma in condizioni di sicurezza inferiori: i fusti di rifiuti a bassa e media attività, pur appositamente condizionati, sigillati e stoccati, per il momento sono infatti custoditi in aree ottimali, sì, per ospitare centrali nucleari e centri di ricerca sull’energia ...