Nintendo Switch Online già hackerato a poche ore dal lancio

SEGA AGES arriva in occidente con Sonic the Hedgehog e Thunder Force IV per Nintendo Switch : SEGA of America ha annunciato che i primi due titoli della raccolta SEGA AGES, Sonic the Hedgehog e Thunder Force IV, sono disponibili per Nintendo Switch in formato digitale scaricabile da Nintendo eShop, al prezzo di 6,99 € ciascuno. SEGA AGES disponibile da oggi su Switch SEGA AGES è una serie di grandi classici SEGA composta da conversioni di alta qualità sviluppate da M2. La raccolta fa parte di un ampio discorso ...

Alcuni utenti Nintendo Switch Online stanno aggiungendo altri giochi NES alla line-up : Come saprete, con l'arrivo del servizio Nintendo Switch Online sono stati resi disponibili i primi venti giochi NES e, in futuro, ne verranno pubblicati altri.Tuttavia, come riporta GoNintendo, sembra che Alcuni giocatori siano stati già in grado di aggiungere ulteriori titoli classici alla line-up disponibile.Meno di 24 ore dopo che i giochi NES per Switch Online sono stati pubblicati, Alcuni hacker / modder stanno aggiungendo altri giochi. ...

Nintendo Switch : da ora è possibile condividere i giochi digitali : Ora potete scaricare e giocare i vostri giochi digitali Nintendo Switch su un'altra console Switch con il minimo sforzo, grazie a un nuovo aggiornamento del sistema.Con l'update 6.0 si aggiunge la possibilità di impostare la vostra console come Switch "principale" e quindi accedere ad altre console Switch e riprodurre i vostri giochi digitali.Come riporta Eurogamer.net, se voi - o qualcun altro - giocate a un titolo che possedete su un altro ...

Nintendo Switch Online : tutto quel che c’è da sapere : L’attesissimo servizio Nintendo Switch Online di casa Nintendo verrà lanciato in Italia in data odierna e offrirà agli utenti molteplici funzionalità richieste sin da quando lo Switch è stato lanciato lo scorso anno. Nel corso dell’articolo verranno esaminate tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del servizio. Piani di servizio Nintendo Switch Online è un servizio basato su abbonamento con piani mensili e annuali. ...

No More Heroes 1 e 2 potrebbero arrivare su Nintendo Switch : La serie No More Heroes, come saprete, torna l'anno prossimo tramite l'uscita esclusiva per Switch Travis Strikes Again: No More Heroes. Travis Strikes Again non è il terzo della serie, però, bensì una side story. Ma presto potrebbero essere aggiunte le prime due uscite di Travis sull'ibrida, se vogliamo credere al creatore della serie, il sempre stravagante ed eccentrico Suda51.Come segnala Gamingbolt, parlando con Nintendeal in un'intervista, ...

Nintendo Switch : Arriva la Condivisione Giochi - come funziona : Quest’oggi debutta non solo il servizio Nintendo Switch Online ma anche il Firmware 6.0.0 per la console, il quale tra le novità introduce la possibilità di condividere Giochi con gli amici, scopriamo insieme in che modo. Condividere Giochi su Switch? Ecco come! Con il Firmware 6.0.0 l’account viene collegato alla console e non è possibile scollegarlo, per tanto dopo aver impostato l’account in uso ...

NPD : Nintendo Switch è ancora una volta la console più venduta negli USA : La società NPD ha annunciato i dati di vendita relativi al mese di agosto, attraverso l'analista Mat Piscatella, che ha pubblicato un video con tutti i risultati.Come al solito, le stime dell'NPD tengono traccia delle vendite negli Stati Uniti e, sul fronte hardware, vediamo che Nintendo Switch continua ad essere la console più venduta.Switch è risultata la piattaforma più venduta in termini di unità vendute, mentre PS4 ha registrato incassi ...

Nintendo Switch Online : Giochi - Servizi - Abbonamenti e Prezzi : A partire da oggi debutta il nuovo Servizio Nintendo Switch Online, come abbonarsi? quali sono i Prezzi? cosa offre il suddetto Servizio? A seguire vi riportiamo un resoconto completo di tutto quello che c’è da sapere. Nintendo Switch Online: Tutto quello che c’è da sapere Partiamo prima di tutto dai costi del Servizio: 30 giorni a 3.99 euro 90 giorni a 7.99 euro 12 mesi a 19.99 euro Nintendo offre inoltre la ...

Nintendo Switch Online debutta con l'aggiornamento firmware 6.0 : Dopo tante discussioni e pareri indubbiamente non sempre entusiastici (ne abbiamo parlato all'interno di un nostro editoriale), Nintendo Switch Online debutta come parte del firmware update 6.0 di Switch.Come riportato da WccfTech, l'aggiornamento ha un peso di circa 300 MB e introduce Nintendo Switch Online ma anche degli aggiornamenti per i controller della console e altre novità. Qui di seguito potete trovare l'intera patch note del system ...

Tutte le novità in arrivo per Nintendo Switch - : Debutterà il 19 settembre , quindi tra pochissimo!, e permetterà ai giocatori Switch di affrontare avversari in tutto il mondo - ci sarà anche una App per smartphone di supporto e che vi permetterà ...

Nintendo Switch Online : come funziona la piattaforma di giochi in rete : Da domani, 19 settembre, in Italia per giocare Online con Nintendo Switch sarà necessario abbonarsi a un servizio dal costo di 19,99 euro all’anno chiamato Nintendo Switch Online, che non sarà una semplice “tassa”. L’obiettivo sarà anche quello di rendere disponibili una serie di giochi classici della casa nipponica così come promuovere più cooperazione e competizione tra gli oltre 20 milioni di utenti. come funziona e cosa c’è da sapere ...

Come funziona Nintendo Switch Online - data di uscita e prezzo : Un piccolo capitolo della storia di Nintendo sta per finire: l’arrivo del nuovo Nintendo Switch Online costringerà gli utenti a pagare un abbonamento per poter giocare Online. Dopo anni in cui ha sempre assicurato ai propri fan esperienze Online gratuite, anche la casa giapponese deve arrendersi al nuovo trend consolidato nel mondo del gaming e affiancare PlayStation (con il Network) e Xbox (Xbox Live) con il format in abbonamento. ...

Annunciato un nuovo bundle Nintendo Switch contenente alcuni oggetti speciali di Fortnite : I fan del gioco di successo Fortnite che desiderano giocare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo stanno per ricevere una sorpresa. Il 5 ottobre arriverà nei negozi un nuovo bundle Nintendo Switch contenente oggetti speciali del gioco. Il set include una console Nintendo Switch, 1.000 V-Buck (la valuta ufficiale di Fortnite) e il Pacchetto Doppia Elica - che consiste in un Costume esclusivo, un Dorso Decorativo, un Deltaplano e un Piccone. I ...