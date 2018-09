Niente tripla fotocamera su OnePlus 6T? L’ultima foto smentisce la componente

optimaitalia

(Di giovedì 20 settembre 2018) Ci eravamo ormai abituati all'idea che6T potesse integrare unasul retro, come confermato da più parti da svariate fonti. Ci ha pensato il portale 'WinFuture' a rimescolare le carte in tavola, con un render che pone uno di fianco all'altro il prossimo top di gamma e quello di attuale generazione, il6 (che pure molto bene sta facendo parlare di sé). A dire la verità, di differenze estetiche non sembrano sussisterne molte, almeno stando a quanto suggerito dal render in questione. Uguale anche la colorazione 'Mirror Black', oltre che all'assetto ed alla collocazione della dual-camera posteriore, che non lascia spazio ad altre interpretazioni.Sul retro di6T manca, per fortuna, il lettore delle impronte digitali, spostato sotto il display, come già anticipato in precedenza. La presenza di questasi dice abbia costretto gli ingegneri ...