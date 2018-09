Nel XX secolo l’asse di rotazione terrestre si è spostato di 10 metri | la NASA identifica

Starbucks a Milano? C’era già Nel Dodicesimo secolo : ecco la storia del suo logo : Se pensate che l’arrivo di Starbucks a Milano sia una novità dell’estate 2018, vi sbagliate di grosso. È possibile rintracciare un’eco del marchio nella storia della nostra città correndo indietro nella linea temporale di diversi secoli. Le miscele di caffè non c’entrano proprio nulla: il vero filo rosso che lega la multinazionale americana al capoluogo meneghino è la sirena bicaudata. Girando per la città, può capitare ...

I "fake books" erano una moda Nel XIX secolo. E Dickens in questo era un maestro : Fake books, una delle mode più diffuse tra gli scrittori inglesi del diciannovesimo secolo. Essa consisteva nel riempire gli scaffali delle proprie stanze con libri ornamentali, dai titoli fittizi e spesso di carattere umoristico. moda a cui non poté rinunciare il grande romanziere Charles Dickens, quando si trasferì nella nuova casa londinese Tavistock House.In questa lettera indirizzata al suo rilegatore Thomas Robert ...

Nell'ultima settimana le forti piogge hanno provocato la morte di almeno 324 persone e danni incalcolabili alle infrastrutture

VINCITORE PALIO DI SIENA ASSUNTA 16 AGOSTO 2018/ 10 contrade al via : la vittoria doppia Nel XVIII secolo : Chi sarà il VINCITORE del PALIO di SIENA del 16 AGOSTO 2018? C'è grande attesa in Piazza del Campo, dove le dieci contrade che partecipano alla corsa sono già pronte a darsi battaglia(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 17:46:00 GMT)

Eclissi lunare - le foto più belle : «È la più lunga del secolo». Occhi al cielo in Italia e Nel mondo Live Tweet : È l'Eclissi totale di Luna più lunga del secolo . Il nostro satellite si tingerà di rosso sangue, mentre Marte sarà all'opposizione e in congiunzione con la Luna eclissata. È un 'appuntamento ...

Il Sahara sta crescendo : espansione di oltre il 10% Nell’ultimo secolo a causa dei cambiamenti climatici : Il riscaldamento globale sta facendo crescere il deserto del Sahara: è quanto indica uno studio dell’University of Maryland. Gli scienziati hanno scoperto che il deserto più grande del mondo si è allargato di oltre il 10% nel corso dell’ultimo secolo. Lo studio suggerisce che anche gli altri deserti del mondo potrebbero espandersi con i cambiamenti climatici che continuano a scaldare il pianeta. I ricercatori hanno analizzato i dati sulle ...

Stregati dalla luna e da Dario Cassini Nella notte dell’eclissi lunare più lunga del secolo : Stregati dalla luna o da Dario Cassini? E perché non da entrambi? Sarà il comico – astrofilo per una notte di simpatia e di avvistamenti che, venerdì 27 luglio ore 21.30, salirà sul palco de Le Terrazze Teatro Festival, la kermesse diretta dal produttore Achille Mellini, per dare vita al suo divertentissimo show proprio durante un evento straordinario, quello legato all’eclissi lunare più lunga del secolo. Da sempre intorno alla luna ...

