NCIS Los Angeles 10×03 | un caso principesco per Callen e Sam

NCIS Los Angeles 10×02 : Hetty e Mosley sotto accusa? : NCIS Los Angeles 10×02 trama e promo – La seconda puntata della serie Tv andrà in onda domenica, 7 ottobre 2018, sulla CBS. “Superhuman” vedrà ancora la squadra divisa al suo interno, a causa della missione precedente in Messico. La trama di NCIS Los Angeles 10×02 ci conferma che il comando verrà assegnato all’ex Ammiraglio Killbride. NCIS Los Angeles 10×02 trama e anticipazioni Ci è voluto molto tempo ...

NCIS Los Angeles 10×01 : vivere o morire in Messico : NCIS Los Angeles 10×01 trama e promo – La premiere inizia il suo conto alla rovescia in previsione del ritorno sul piccolo schermo. La prima puntata della serie pilota crime si intitolerà “To Live and Die in Mexico” ed andrà in onda domenica, 30 settembre 2018, sulla CBS. La trama di NCIS Los Angeles 10×01 non promette nulla di buono per i nostri eroi, che si ritroveranno a fare i conti con una missione pericolosa e ...

In NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 5 - la new entry Esai Morales de Le regole del delitto perfetto : Sono in arrivo due new entry rispettivamente in NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 5. Si parte da Esai Morales, interprete del padre di Laurel ne Le regole del delitto perfetto. L'attore apparirà in NCIS Los Angeles in qualità di recurring nella decima stagione della serie TV. Morales ricoprirà il ruolo del vice direttore Gaines. Descritto come intelligente, autoritario, raffinato e fidato, Gaines è stato inviato dal dipartimento di difesa ...