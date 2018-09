Napoli | Ancelotti pronto a cambiare ancora può riposare Insigne

Napoli - Ancelotti valuta il 4-4-2 : idea Mertens-Milik come coppia d'attacco : Il match di Belgrado è alle spalle, il Napoli si tuffa in… serie A concentrandosi sul match di domenica contro il Torino . Carlo Ancelotti valuta nuove soluzioni, magari da mettere in atto ...

Un solo passo falso per il Napoli nella gara di campionato in trasferta contro la Sampdoria, in Champions League è arrivato il pareggio sul campo della Stella Rossa, gli uomini di Carlo Ancelotti si giocheranno la qualificazione nelle prossime partite. Qualche difficoltà in attacco, Milik sembra aver smarrito la via del gol, Mertens non è un titolare, bene Callejon così come Insigne ma stanno emergendo problemi sul fronte realizzativo.

Champions League – Stella Rossa-Napoli - Ancelotti ed i suoi rimpianti : “siamo stati sfortunati e poco incisivi” : Carlo Ancelotti commenta la prima partita in Champions League con il suo Napoli, l’allenatore non sprizza di gioia per il pareggio contro la Stella Rossa Il Napoli non riesce a finalizzare allo stadio Maracanà di Belgrado contro la Stella Rossa e porta a casa un solo punto nella prima partita della fase a gironi di Champions League. “Ci è mancato poco – ha spiegato Ancelotti nel post partita ai microfoni di Sky Sport – Nella ...

Stella Rossa-Napoli - Ancelotti : 'Ci è mancato poco - ma vietato fare drammi. Non partiamo battuti' : Napoli, esordio amaro in Champions League. Finisce 0-0 la prima di Carlo Ancelotti in Europa sulla panchina degli azzurri, tenuti sul pari a Belgrado da una solida Stella Rossa. L'occasione più ...

Ancelotti : "Napoli - 2 punti persi. Stella Rossa furba - nei 15' finali non s'è giocato" : A Belgrado era uscito dal campo felice da giocatore e poi da allenatore. Stavolta Carlo Ancelotti non può esultare. Lo 0-0 del suo Napoli alla prima in Champions contro la Stella Rossa si porta ...

Stella Rossa-Napoli - Ancelotti : “Siamo stati imprecisi - persi due punti” : E’ un Ancelotti deluso quello che si presenta ai microfoni di Sky nel post gara: “E’ mancato poco, qualcosa nella finalizzazione. Siamo stati un po’ sfortunati e poco incisivi. Abbiamo perso due punti in un girone difficile, ma restano altre cinque partite. Non dobbiamo essere troppo negativi. Peccato non aver segnato, ci siamo andati vicino”. Sulle perdite di tempo degli avversari, che hanno spesso ...

Champions League - un discreto Napoli non basta : Ancelotti si arena al Marakanà di Belgrado : Il Napoli non è riuscito a sfondare al Marakanà di Belgrado, la resistenza della Stella Rossa ha retto per tutti i 90 (ed oltre) minuti di gioco Il Napoli ci ha provato in tutti i modi, ma non è riuscito ad espugnare il Marakanà di Belgrado. La Stella Rossa si è chiusa dietro, tentando strenuamente di portare qualche punticino a casa, l’obiettivo è stato ottenuto ai danni della squadra di Ancelotti. Come detto, i partenopei hanno ...

Napoli - Ancelotti torna a Belgrado : la sua città "portafortuna" : Il 23 maggio 2007, Carlo Ancelotti alzava la sua seconda Champions League da allenatore del Milan nel cielo di Atene. Undici anni dopo, il 23 maggio 2018, Carlo Ancelotti diventa il nuovo allenatore ...

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti è l’uomo giusto” : “Sono sempre vicino alla squadra. In passato scelsi Sarri e tutti mi contestarono, ora con Ancelotti sono più sereno. Maurizio, a differenza di Carlo, aveva sofferto molte sconfitte. In carriera ha subito diversi esoneri e questo pare averlo irrigidito nel modo di porsi con gli altri. Ancelotti l’ho scelto per la sua serenità”. Questa l’opinione di Aurelio De Laurentiis il quale ha parlato a Canale 21 nel corso ...

Stella Rossa-Napoli - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Mertens in panchina - possibile 4-3-3 per Ancelotti : Questa sera, martedì 18 settembre, alle ore 21.00 andrà in scena Stella Rossa-Napoli, prima giornata del gruppo C di Champions League. I partenopei affrontano la stagione 2018-2019 per la prima volta alla guida di Carlo Ancelotti. L’urna del Grimaldi Forum della capitale monegasca non si è rivelata fortunata ai colori azzurri, che dovranno scontrarsi con due grandi protagoniste come Paris Saint Germain e Liverpool. L’esordio del ...

Napoli - Ancelotti chiaro : “chi non recupera resta fuori” : “Sulla formazione deciderò stasera, devo osservare bene chi ha giocato sabato, perché abbiamo bisogno di una squadra fresca, visto che domani i ritmi saranno alti”. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia dell’esordio in Champions League contro la Stella Rossa. “Dobbiamo valutare bene come stanno i giocatori – ha spiegato -. Anche perché, sabato contro la Fiorentina faceva molto ...

Napoli - Ancelotti : “competitivi anche in Champions” : “Siamo competitivi anche in Champions League. Forse questa squadra non ha l’esperienza di altre squadre, ma ha l’entusiasmo e la voglia di giocarla al meglio”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida del Napoli contro la Stella Rossa Belgrado, per la prima giornata di Champions. “In queste partite non c’è molto da dire ai giocatori per motivarli – ha ...