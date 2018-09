MotoGp | Lorenzo non si sente favorito ad Aragon | “io imbattibile? Grazie per la fiducia

MotoGp - Danilo Petrucci risponde a Jorge Lorenzo : “Mi fa effetto che lui parli di me come se fosse ingiusto che io vada al suo posto” : Senza ombra di dubbio Danilo Petrucci non vede l’ora di scendere in pista ad Aragon, sede del 14° round del Mondiale 2018 di MotoGP. Reduce dall’undicesimo posto del weekend di Misano, caratterizzato da tanti problemi tecnici sulla sua Ducati Pramac, il pilota umbro ha un po’ espresso le sue impressioni alla vigilia. “La gara di Misano non è andata come avremmo sperato, perché c’è stato un problema nel giro di ...

MotoGp – Petrucci - la disfatta di Misano e la risposta a Jorge Lorenzo : “parla di me come se fosse ingiusto che io vada al suo posto” : Danilo Petrucci si lascia Misano alle spalle e risponde alle affermazioni di Jorge Lorenzo: il ternano Pramac senza peli sulla lingua Tutto pronto per il 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: i piloti sono arrivati in terra spagnola, dove domenica si correrà il Gp di Aragon. La Ducati arriva motivata dopo la vittoria di Dovizioso a Misano e la buona gara di Lorenzo, rovinata da un errore sul finale. Il team di Borgo Panigale ...

MotoGp - Lorenzo-Ducati : il vero perché di un addio "senza senso" : Il pilota spagnolo commenta il suo passaggio alla Honda, e non usa giri di parole. L'addio a Borgo Panigale deciso poche...

MotoGp - Lorenzo e la Ducati : "Un amore incompiuto - ma sono stato felice" : Avrebbero dovuto pensare che avevano un tre volte campione del mondo e provare a darmi ciò di cui avevo bisogno. Invece hanno pensato di aumentare lo stipendio di Dovizioso, che stava vincendo ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : “La Ducati ha preferito alzare lo stipendio a Dovizioso piuttosto che credere in me” : Jorge Lorenzo e la Ducati, storia di rimpianti e vittorie? Forse sì. Il campione del mondo maiorchino della Ducati, quarto nella classifica generale del Mondiale 2018 di MotoGP e con tre vittorie all’attivo, ha trovato il suo feeling con la Rossa in questa stagione. Prestazioni degne di nota che hanno alimentato il rammarico per un matrimonio non andato a buon fine con lo spagnolo in Honda, al fianco di Marc Marquez, dalla prossima ...

MotoGp - GP Aragon. Dovizioso : 'Quest'anno lottiamo per vittoria'. Lorenzo : 'Ancora più voglia di far bene' : Ducati arriva ad Aragon reduce da tre vittorie consecutive e con Andrea Dovizioso che, dopo l'ultimo successo a Misano, è secondo in classifica mondiale con 67 punti di distacco da Marquez. La ...

MotoGp – Lorenzo si lascia Misano alle spalle : “ho voltato pagina! Ho tratto conclusioni interessanti” : Jorge Lorenzo volta pagina dopo la caduta al Gp di San Marino: le parole del maiorchino della Ducati alla vigilia del Gp di Aragon Il Campionato Mondiale MotoGp sta ormai per entrare nella sua fase finale, con le ultime sei gare che si svolgono in meno di due mesi. Domani inizia il weekend del Gp di Aragon, col giovedì dedicato alla stampa che anticipa la prima giornata di prove libere. Il Ducati Team arriva in Spagna con Andrea Dovizioso ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Ad Aragon temo Marquez - ma attenzione a Lorenzo» : ROMA - Andrea Dovizioso sa bene che la trasferta di Aragon sarà particolarmente dura per lui e ancor più difficile sarà recuperare altri punti a Marc Marquez che su questa pista è sempre stato ...

MotoGp - clamoroso scenario in casa Ducati : e se Lorenzo avesse favorito Marquez a Misano? : La caduta dello spagnolo nel finale del Gp di Misano lascia spazio a varie interpretazioni: a pensar male si fa peccato, ma a volte… Sei gare alla fine del Mondiale di MotoGp, sei appuntamenti da vivere tutti d’un fiato che decideranno il nuovo campione del mondo. I pronostici sono tutti a favore di Marc Marquez, il gap di 67 punti che separa lo spagnolo da Dovizioso fa dormire sonni tranquilli al pilota della Honda, che dovrà ...

MotoGp - Scintille in casa Ducati - Dovizioso e le rivelazioni su Lorenzo : 'me ne sbatto - ma se parlo...' : ... anche se c'è da gestire il rapporto tra il Dovi e Lorenzo , mai come adesso ai minimi storici come dimostrano le parole del numero 4 ai microfoni della Gazzetta dello Sport: ' se dicessi davvero ...

MotoGp – Scintille in casa Ducati - Dovizioso e le rivelazioni su Lorenzo : “me ne sbatto - ma se parlo…” : Il pilota della Ducati non ha nascosto nel post gara alcune frecciatine nei confronti del compagno di squadra Lorenzo Una vittoria da urlo, nel vero senso della parola, dal momento che Andrea Dovizioso ha alzato il livello dei decibel all’interno del suo casco per tutto l’ultimo giro del Gp di Misano. Alessandro La Rocca/LaPresse Un trionfo che qui mancava dal 2007 alla Ducati, riuscita a mettersi davanti a tutti con il ...

MotoGp – Patatrac Lorenzo a Misano - lo spagnolo spiega i motivi della caduta : “tutta colpa delle gomme” : Jorge Lorenzo spiega la sua caduta al Gp di San Marino: le impressioni del pilota maiorchino dopo la fine disastrosa della sua gara di Misano Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il secondo ...

MotoGp - dalla caduta di Lorenzo al suo possibile ritorno in Ducati : le parole di Gigi Dall’Igna a riguardo : dalla caduta di Lorenzo al futuro del suo team: le impressioni del Direttore Generale della Ducati Corse Gigi Dall’Igna Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il secondo posto a Marc ...

MotoGp – Marquez beffardo con le Ducati - la stoccata per Dovizioso e Lorenzo : “si sono svegliati tardi” : Marc Marquez commenta la sua prestazione al Gp di San Marino: le impressioni del pilota spagnolo dopo la fine della gara di Misano Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il secondo posto a Marc ...