MotoGP | la conferenza dal GP di Aragon 2018 Andrea Dovizioso | ' Ormai non penso più al

MotoGP - la conferenza LIVE dal GP di Aragon 2018

MotoGP – Valenti Rossi show in conferenza stampa : “stretta di mano con Marquez? No. Lato professionale ok - ma umanamente…” : Valentino Rossi grande protagonista nella conferenza stampa dei Piloti MotoGP in vista di Misano: si riapre la questione del rapporto con Marquez Dopo il disastro di Silverstone e della gara tristemente cancellata, i piloti MotoGP cercheranno di riscattarsi in Italia, sulla pista di Misano. Grande attesa per ammirare dal vivo Valentino Rossi, una vera e propria leggenda vivente da queste parti (e non solo!). Il pilota Yamaha in conferenza ...

MotoGP – Weekend speciale in casa Suzuki - Iannone in conferenza stampa : “questa è una gara speciale” : Andrea Iannone positivo e sereno in conferenza stampa a Misano: le parole del pilota Suzuki prima del Weekend di gara di casa Il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp è iniziato: si sono aperte le danze questo pomeriggio con la conferenza stampa piloti del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Grande attesa per la gara di San Marino, dove i piloti italiani correranno davanti al loro pubblico, che spera in un grande ...

MotoGP – ‘Datevi la mano’ - momento di tensione fra Marquez e Rossi : si infiamma la conferenza stampa [VIDEO] : Mar Marquez porge la mano a Valentino Rossi per far pace nella conferenza stampa di Misano, ma il Dottore… non accetta Si prospetta un weekend di gara di fuoco a Misano: alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini tutti gli appassionati delle due ruote hanno letto l’intervista a Marc Marquez, che andrà trasmessa domenica mattina su Tv8, nella quale lo spagnolo della Honda ha ammesso di voler fare pace con ...

MotoGP - la conferenza live alle 18 dal Gp di Silverstone 2018

MotoGP - Gp Austria Conferenza Stampa : Lorenzo - 'Crediamo di avere buone possibilità per lottare per la vittoria' : E' uno sport pericoloso o puoi rompere il motore. Ma al momento non vedo come possiamo vincere 5 o 6 gare di fila'. In Conferenza si è anche parlato di come vengono gestite le prove libere: 'Le ...

MotoGP - la conferenza piloti dal GP di Austria 2018. Marc Marquez : 'Ducati molto veloci - puntiamo al podio'

MotoGP - Valentino Rossi preoccupato in conferenza stampa : bocciata anche la nuova carena : Il pilota della Yamaha ha presentato il Gp d’Austria in conferenza stampa, svelando le sue preoccupazioni in vista della gara di domenica Non si prospetta una gara facile per la Yamaha quella in programma in Austria nel pRossimo week-end, il Red Bull Ring infatti non sorride alla M1, motivo che accresce la preoccupazione di Valentino Rossi e Maverick Viñales. AFP/LaPresse Gli atavici problemi di elettronica non sono stati risolti, ...

MotoGP - la conferenza LIVE dal GP di Austria 2018

MotoGP – Il ‘matrimonio’ di Petrucci scatena l’ilarità in conferenza stampa : “sceglierei Valentino Rossi per organizzare l’addio al celibato” : Siparietto divertentissimo tra Danilo Petrucci e la giornalista responsabile delle domande social in conferenza stampa: la domanda è sul matrimonio del pilota italiano, coinvolto anche Valentino Rossi! Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia ...

MotoGP - la conferenza LIVE dal GP di Brno 2018

MotoGP – Al via oggi il Gp della Repubblica Ceca : i nomi dei piloti in conferenza stampa a Brno : Non solo il leader della classifica piloti: ecco chi parteciperà oggi alla conferenza stampa di Brno Inizia ufficialmente oggi il weekend del Gp della Repubblica Ceca: dopo poco più di due settimane di vacanze estive, i piloti della MotoGp tornano in pista per quella che si prospetta un’avvincente e appassionante seconda parte di stagione. Prima di scendere in pista, domani, per la prima sessione di prove libere, i piloti ...

MotoGP – Marquez - Lorenzo e Petrucci in conferenza stampa : le impressioni di tre piloti leader delle qualifiche al Sachsenring : La conferenza stampa rivela gli umori dei piloti dopo la qualifica del Gp di Germania: parlano Marc Marquez, Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo Per il nono anno di fila Marc Marquez parte in pole position sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Honda detta legge sulla pista tedesca, in cui s’impone di nuovo. Il campione del mondo in carica sarà affiancato sulla griglia di partenza di domani in prima fila da Danilo Petrucci e da ...

MotoGP - le lacrime di Pedrosa in conferenza stampa : Dani annuncia il ritiro e piange [VIDEO] : Dani Pedrosa poche ore fa ha annunciato il ritiro dalla MotoGp tra le lacrime, lo spagnolo dopo tante vittorie appende il casco al chiodo Era già nell’aria, ma l’annuncio di Dani Pedrosa ha colpito lo stesso tutti. Lo spagnolo dopo tanti successi ha deciso che a fine stagione appenderà il casco al chiodo e dirà addio alle piste di MotoGp. L’annuncio è arrivato nella conferenza stampa, convocata dallo stesso pilota, sul ...