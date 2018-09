MotoGP | GP Aragon Andrea Dovizioso | ' Il distacco da Marc Marquez? Ormai non penso più al

MotoGP - Aragon Dovizioso sfida Marquez La pressione è tutta su di lui : Dovi: 'Marquez 'condannatò a vincere' - Marquez è talmente favorito al Motorland, 'Mi hanno pure intitolato una curva', il campione del mondo gonfia il petto,, che Dovizioso prova a ribaltare la ...

MotoGP Aragon - Marc Marquez : «Dobbiamo restare concentrati» : ALCANIZ - Marc Marquez detiene il record di successi sul circuito di Aragon, essendo riuscito a imporsi 4 volte al Motorland - una in Moto2 e tre in MotoGP - e infatti alla conferenza dei piloti ha ...

MotoGP - Valentino Rossi ad Aragon apre uno spiraglio positivo : “la Yamaha sta correndo ai ripari” : Valentino Rossi parla dopo la conferenza stampa piloti in cui non ha presieduto, le impressioni del numero 46 in vista del quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Il quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp si appresta a scendere in pista, non prima però della conferenza stampa del giovedì. Ad Aragon i piloti si sono riuniti davanti alla platea di giornalisti per rispondere alle loro domande ...

MotoGP - la conferenza dal GP di Aragon 2018. Andrea Dovizioso : 'Ormai non penso più al Mondiale' : LIVE 17:44 20 set Andrea Dovizioso : "Se già hai fatto qualcosa di grave in passato, allora è ancora più grave se ti ripeti. La pena doveva essere più grave, ma i media ne hanno parlato troppo e in ...

MotoGP - Lorenzo non si sente favorito ad Aragon : “io imbattibile? Grazie per la fiducia - ma…” : Il maiorchino ha respinto i favori del pronostico, sottolineando come Marquez sia il primo indiziato a vincere il Gp di Aragon La caduta di Misano da riscattare e il feeling con la vittoria da ritrovare, sono questi gli obiettivi di Jorge Lorenzo in vista del week-end di Aragon. AFP/LaPresse Il maiorchino ha voglia di rialzarsi dopo il passo falso di due settimane fa, anche se il favorito in Spagna resta Marc Marquez: “qualche pilota ...

MotoGP - Viñales ad Aragon svela il suo obiettivo di stagione : “voglio almeno una vittoria” : Maverick Viñales in conferenza stampa, le impressioni del pilota spagnolo in vista del quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Il quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp si appresta a scendere in pista, non prima però della conferenza stampa del giovedì. Ad Aragon i piloti si sono riuniti davanti alla platea di giornalisti per rispondere alle loro domande dopo il weekend disputato a Misano, che ...

MotoGP – Che emozioni ad Aragon per Marquez : inaugurata la curva intitolata al campione spagnolo [GALLERY] : inaugurata sul circuito di Aragon la curva intitolata a Marc Marquez: nella gallery le foto più belle Il weekend di Aragon è iniziato con un sorriso immenso stampato sul volto di Marc Marquez: lo spagnolo è stato infatti oggi protagonista dell’inaugurazione della curva a lui intitolata. Una grande stele spicca in curva 10: il numero 93 in alto, inciso nella pietra, la scritta Marc Marquez e una grande formica, simbolo ...

MotoGP - Dovizioso fiducioso : “il test svolto qui ad Aragon ci aiuterà - siamo più competitivi rispetto all’anno scorso” : Il pilota della Ducati ha espresso le sue sensazioni in vista del week-end di Aragon, svelando di essere fiducioso grazie ai test svolti su questa pista nelle scorse settimana La Ducati si avvicina al week-end di Aragon con tanto fiducia, è questo quello che traspare dalle parole di Andrea Dovizioso rilasciate ai microfoni di Sky Sport MotoGp. Alessandro La Rocca/LaPresse Il pilota del team di Borgo Panigale si fida molto della ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : la Ducati vuol continuare a vincere - Marc Marquez aggressivo o calcolatore? : Ormai ci siamo. E’ tempo del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. I centauri della classe regina sono pronti a sfidarsi su uno de tracciati maggiormente graditi. Tecnica e coraggio sono altamente richiesti per andar forte e lo show sarà assicurato. La Ducati, uscita vittoriosa nelle ultime tre gare disputate, ha voglia di allungare la sua striscia vincente. La GP18, specie in questo scorcio di stagione, ...

