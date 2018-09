MotoGP | GP Aragon 2018 | prove libere Programma | orari e tv

MotoGP - GP Aragon 2018 : la Ducati vuol continuare a vincere - Marc Marquez aggressivo o calcolatore? : Ormai ci siamo. E’ tempo del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. I centauri della classe regina sono pronti a sfidarsi su uno de tracciati maggiormente graditi. Tecnica e coraggio sono altamente richiesti per andar forte e lo show sarà assicurato. La Ducati, uscita vittoriosa nelle ultime tre gare disputate, ha voglia di allungare la sua striscia vincente. La GP18, specie in questo scorcio di stagione, ...

MotoGP Aragon 2018 - orari tv - diretta Sky e differita Tv8 - : Quattordicesima tappa del motomondiale, in pista sul circuito di Aragon. Il programma completo del weekend con gli orari tv di prove, qualifiche e gara

MotoGP - GP Aragon 2018 : il programma del fine settimana. Gli orari e come vederlo in tv su Sky e TV8 : La prima giornata del Gran Premio di Aragon sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da SkySport, sui canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Sarà possibile seguire il venerdì di prove libere anche in streaming per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) per usufruire di smartphone, pc o tablet. OASport, come ogni altro appuntamento del Motomondiale, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione, per ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : il programma del fine settimana. Gli orari e come vederlo in tv su Sky e TV8 : Al MotorLand di Aragon è tutto pronto per il fine settimana della terza gara in terra spagnola sulle quattro previste. Il Gran Premio di Aragon del Motomondiale sarà l’ultima tappa prima della lunga trasferta dall’altra parte del mondo e darà l’arrivederci all’Europa prima del gran finale di Valencia. Le tre classi si accingono a disputare un weekend di capitale importanza per quanto riguarda i titoli iridati. In MotoGP, ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : le cinque risposte che ci dovrà dare la gara spagnola : Siamo giunti al 14esimo appuntamento della stagione in MotoGP ed i piloti sono pronti ad affrontare il terzo impegno in terra spagnola, il Gran Premio di Aragon 2018. Sulla pista denominata MotorLand, saranno numerosi gli spunti di interesse, soprattutto a livello di classifica generale, per capire se il titolo iridato sarà ormai messo in cassaforte, e chi si aggiudicherà la piazza d’onore. Infine, immancabile, il punto della situazione ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : orari e come vedere la gara in tv : Durante le gare delle tre categorie, il Match Center dell'App conterrà i tempi ufficiali forniti da Dorna e la cronaca in real time. Guido Meda racconterà la MotoGP insieme a Mauro Sanchini , che ...

MotoGP - GP Aragon. Dovizioso : 'Quest'anno lottiamo per vittoria'. Lorenzo : 'Ancora più voglia di far bene' : Ducati arriva ad Aragon reduce da tre vittorie consecutive e con Andrea Dovizioso che, dopo l'ultimo successo a Misano, è secondo in classifica mondiale con 67 punti di distacco da Marquez. La ...

MotoGP GP Aragon - freni sotto stress al Motorland : Il motomondiale sbarca ad Aragon, terzo appuntamento in Spagna dopo Jerez e Barcellona e prima della tappa finale di Valencia. La pista, dove la MotoGP corre dalo 2010, è "figlia" dell'architetto ...

MotoGP – Dovizioso ottimista per il Gp di Aragon : “mi aspetto di essere veloce - ma attenzione a Jorge e Marc” : GP di Aragón: il Ducati Team arriva al MotorLand dopo le tre vittorie consecutive di Brno, Zeltweg e Misano. Le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia della gara spagnola Il Campionato Mondiale MotoGp sta ormai per entrare nella sua fase finale, con le ultime sei gare che si svolgono in meno di due mesi. Domani inizia il weekend del Gp di Aragon, col giovedì dedicato alla stampa che anticipa la prima giornata di prove libere. Il ...

MotoGP - Rossi cerca il riscatto 'Ad Aragon vogliamo salire sul podio' : ALCANIZ, Spagna, - La MotoGp sbarca in Spagna e Valentino Rossi, a secco di vittorie da oltre un anno , ultimo successo il Gp d'Olanda del 25 giugno 2017 , spera di voltare pagina dopo le ultime ...

MotoGP GP Aragon. Rossi e Vinales vogliono il podio - la Yamaha confida nei test al Motorland : Il 9 volte campione del mondo al Motorland è già salito tre volte sul podio nel 2013, 2015 e 2016 e spera di poter trarre vantaggio dai test pre-GP fatti dal team Yamaha per ripetersi: "Ci aspetta un ...

MotoGP – Vinales a caccia del podio ad Aragon : “ottimista dopo i test di qualche settimana fa” : Atmosfera ottimista in casa Yamaha: le sensazioni di Maverick Vinales alla vigilia del Gp di Aragon Il 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp è alle porte: domenica si correrà il Gp di Aragon, ma i piloti saranno protagonisti a partire da domani, con l’incontro con la stampa, e da venerdì invece scenderanno in pista per le prime prove libere. AFP/LaPresse Aria positiva e fiduciosa in casa Yamaha: Vinales correrà davanti al ...

MotoGP - GP Aragon. Ducati vuole rovinare la festa a casa Marquez : Per completare la festa il campione del mondo dovrà però guardarsi le spalle da Lorenzo, mattatore nel 2014 e 2015. Il maiorchino è pronto a guastare i propositi di vittoria, sarebbe la quarta in ...

MotoGP – Valentino Rossi motivato nonostante tutto : “Aragon? Ecco le mie sensazioni” : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Aragon: il Dottore non perde fiducia ed ottimismo E’ tutto pronto per il 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I campioni delle 2 ruote, dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di San Marino, si spostano in Spagna, per il Gp di Aragon. Dopo una gara deludente davanti al pubblico italiano, la Yamaha cercherà ancora una volta di ottenere quei risultati positivi che ...