Moto | Rossi | Yamaha corre ai ripari

MotoGp - Valentino Rossi ad Aragon apre uno spiraglio positivo : “la Yamaha sta correndo ai ripari” : Valentino Rossi parla dopo la conferenza stampa piloti in cui non ha presieduto, le impressioni del numero 46 in vista del quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Il quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp si appresta a scendere in pista, non prima però della conferenza stampa del giovedì. Ad Aragon i piloti si sono riuniti davanti alla platea di giornalisti per rispondere alle loro domande ...

MotoGp - Rossi cerca il riscatto 'Ad Aragon vogliamo salire sul podio' : ALCANIZ, Spagna, - La MotoGp sbarca in Spagna e Valentino Rossi, a secco di vittorie da oltre un anno , ultimo successo il Gp d'Olanda del 25 giugno 2017 , spera di voltare pagina dopo le ultime ...

MotoGP GP Aragon. Rossi e Vinales vogliono il podio - la Yamaha confida nei test al Motorland : Il 9 volte campione del mondo al Motorland è già salito tre volte sul podio nel 2013, 2015 e 2016 e spera di poter trarre vantaggio dai test pre-GP fatti dal team Yamaha per ripetersi: "Ci aspetta un ...

Moto Gp Yamaha - Rossi : «Cercheremo di fare del nostro meglio» : TORINO - A Misano la Yamaha non è stata mai competitiva in gara con nessuno dei suoi piloti. Valentino Rossi proverà a riscattarsi su una pista che non ama particolarmente come quella di Aragon, una ...

MotoGp – Valentino Rossi motivato nonostante tutto : “Aragon? Ecco le mie sensazioni” : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Aragon: il Dottore non perde fiducia ed ottimismo E’ tutto pronto per il 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I campioni delle 2 ruote, dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di San Marino, si spostano in Spagna, per il Gp di Aragon. Dopo una gara deludente davanti al pubblico italiano, la Yamaha cercherà ancora una volta di ottenere quei risultati positivi che ...

MotoGP - GP Aragon. Aprilia - si lavora anche in vista della prossima stagione : L'Aprilia arriva ad Aragon con l'obiettivo di continuare lo sviluppo della RS-GP, fondamentale per cercare di aumentare la competitività in un campionato durissimo. I benefici delle concessioni ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : la crisi della Yamaha e i dubbi di Valentino Rossi. Altri due anni di contratto : il Dottore resterà senza poter vincere? : La Yamaha non vince un Gran Premio in MotoGP da esattamente 23 gare. L’ultimo rappresentante della scuderia di Iwata a salire sul gradino più alto del podio di una gara fu Valentino Rossi, ad Assen, più precisamente 450 giorni fa. Una vera e propria eternità. Un digiuno simile non si vedeva dal lontano 2002-2003 quando Carlos Checa e Marco Melandri (ed in precedenza Max Biaggi) rimasero a bocca asciutta per 18 volte consecutive. Niente a ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Aragon : Il Motomondiale si trasferisce in Spagna, precisamente ad Alcañiz, per il Gran Premio di Aragon, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP 2018. Valentino Rossi si presenta all’appuntamento iberico in terza posizione nel campionato ma con una Yamaha che non è competitiva e che fa molta fatica a competere con Honda e Ducati. Il Dottore va dunque a caccia di un bel risultato che possa dare il là ad un finale di stagione positivo, anche se il ...

MotopGp - Cadalora : «Rossi tornerà a vincere se gli diamo la Moto giusta» : Il tre volte campione del mondo ha provato a spiegare al sito della motoGp i motivi di questa crisi di risultati: ' Se vuoi vincere il titolo, devi vincere. Questa è la cosa migliore che puoi fare. ...

MotoGP - Luca Cadalora : 'Valentino Rossi con una Moto competitiva vincerebbe' : Intervistato da motoGP.com, il tre volte campione del mondo e Coach di Valentino Rossi , Luca Cadalora ha parlato della situazione e del momento di forma del #46. 'Per andare avanti è necessario ...

MotoGP - Luca Cadalora : 'Se Valentino Rossi non vince è colpa nostra' : Una vittoria che manca da 22 GP porta inevitabilmente all'analisi della situazione e a tutte le considerazioni del caso da parte dei diretti interessati. Luca Cadalora, Rider Performance Analyst di ...

MotoGp – Ladri in casa Pramac - rubata la bici di Petrucci : l’identikit conduce ad un fan di Valentino Rossi : Il racconto, l’identikit e l’appello del Crew Chief di Danilo Petrucci: rubata ai box Pramac di Misano la bici del pilota ternano Il weekend di gara del Gp di San marino e della Riviera di Rimini ha regalato grande spettacolo, con le tre vittorie tutte italiane di Dalla Porta, Bagnaia e Dovizioso, rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGp. Non sono però mancati gli episodi spiacevoli: oltre al gesto folle di Romano Fenati, anche ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la crisi della Yamaha preoccupa Valentino Rossi. A 40 anni il Dottore può permettersi altre due stagioni da comprimario? : 22 gare senza vittorie e settimo posto nella gara di casa. E’ questo il bilancio della Yamaha e di Valentino Rossi nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. I 19″086 di ritardo dal vincitore Andrea Dovizioso sulla Ducati sono una condanna inappellabile sulla prestazione del pacchetto italo-giapponese che ancora una volta ha dovuto fare i conti con i mali di una moto che ...