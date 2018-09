Moto Gp | Dovizioso | ' Ad Aragon posso lottare per vincere'

MotoGP - GP Aragon. Dovizioso : 'Quest'anno lottiamo per vittoria'. Lorenzo : 'Ancora più voglia di far bene' : Ducati arriva ad Aragon reduce da tre vittorie consecutive e con Andrea Dovizioso che, dopo l'ultimo successo a Misano, è secondo in classifica mondiale con 67 punti di distacco da Marquez. La ...

MotoGp – Dovizioso ottimista per il Gp di Aragon : “mi aspetto di essere veloce - ma attenzione a Jorge e Marc” : GP di Aragón: il Ducati Team arriva al MotorLand dopo le tre vittorie consecutive di Brno, Zeltweg e Misano. Le sensazioni di Andrea Dovizioso alla vigilia della gara spagnola Il Campionato Mondiale MotoGp sta ormai per entrare nella sua fase finale, con le ultime sei gare che si svolgono in meno di due mesi. Domani inizia il weekend del Gp di Aragon, col giovedì dedicato alla stampa che anticipa la prima giornata di prove libere. Il ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Ad Aragon temo Marquez - ma attenzione a Lorenzo» : ROMA - Andrea Dovizioso sa bene che la trasferta di Aragon sarà particolarmente dura per lui e ancor più difficile sarà recuperare altri punti a Marc Marquez che su questa pista è sempre stato ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : Ducati per confermarsi la Moto da battare. Dovizioso per continuare a vincere e mettere le basi per il 2019 : Questo Mondiale 2018 della motoGP si sta trasformando, per quanto riguarda la Ducati, in una vera e propria occasione che la scuderia di Borgo Panigale si sta facendo scappare. Per quale motivo? Per la forza della moto che hanno a disposizione Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Mai come quest’anno, infatti, la Desmosedici si è dimostrata competitiva e pronta a vincere su ogni circuito. Uno step evolutivo notevole rispetto alla già ...

MotoGP - GP di Aragona : la Ducati c'è - e Dovizioso pure - : L'ultima tappa europea, prima di volare dall'altra parte del mondo, porta il Motomondiale al Motorland per il Gran Premio di Aragona. Un circuito giovane nella storia della MotoGP, introdotto solo nel 2010. Una pista pressoché perfetta per gli spagnoli, che ...

MotoGp Ducati - Domenicali : «Nel 2019 ce la giocheremo solo con Dovizioso» : TORINO - Avere due piloti competitivi è un fattore positivo per la Ducati e dimostra la bontà del progetto. Per puntare al mondiale piloti però è molto importante cercare di disperdere meno i punti, ...

Dovizioso e non solo. L'Italia della Moto fa festa Misano : Tre su tre: moto3, moto2, motoGp. Nel weekend di Misano sul gradino più alto del podio si sono alternati tre piloti italiani. Andrea Dovizioso ha vinto il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini nella classe regina dopo aver guidato la gara dal settimo giro. Ma quella del forlivese è stata solo l

MotoGp - a Misano trionfa Dovizioso su Ducati : Andrea Dovizioso trionfa con la sua Ducati nel gran premio di San Marino, centrando il terzo successo stagionale. Il forlivese ha dominato la gara di Misano davanti al leader del Mondiale Marc Marquez ...

MotoGp - Scintille in casa Ducati - Dovizioso e le rivelazioni su Lorenzo : 'me ne sbatto - ma se parlo...' : ... anche se c'è da gestire il rapporto tra il Dovi e Lorenzo , mai come adesso ai minimi storici come dimostrano le parole del numero 4 ai microfoni della Gazzetta dello Sport: ' se dicessi davvero ...

MotoGp – Scintille in casa Ducati - Dovizioso e le rivelazioni su Lorenzo : “me ne sbatto - ma se parlo…” : Il pilota della Ducati non ha nascosto nel post gara alcune frecciatine nei confronti del compagno di squadra Lorenzo Una vittoria da urlo, nel vero senso della parola, dal momento che Andrea Dovizioso ha alzato il livello dei decibel all’interno del suo casco per tutto l’ultimo giro del Gp di Misano. Alessandro La Rocca/LaPresse Un trionfo che qui mancava dal 2007 alla Ducati, riuscita a mettersi davanti a tutti con il ...

MotoGP - Andrea Dovizioso esulta come Luca Toni dopo la vittoria nel GP di Misano : Due eccellenze dello sport italiano. La somiglianza non è sfuggita a Luca Toni , che su Instagram ha postato le immagini dell'esultanza di Dovizioso commentando: "Mi piace quando esulti così". Toni ...

MotoGP - GP Misano. Dovizioso dopo la vittoria : 'Oggi ho veramente goduto' : Andrea Dovizioso è raggiante, ai microfoni di Sky Sport, per il successo di Misano, il primo per lui in carriera sulla pista di San Marino. Lorenzo ha poi buttato via la rimonta sul compagno di team ...

Moto : Dovizioso - oggi ho veramente godut : Andrea Dovizioso è raggiante, ai microfoni di Sky Sport, per il successo di Misano, il primo per lui in carriera sulla pista di San Marino. Lorenzo ha poi buttato via la rimonta sul compagno di team ...

Moto : Dovizioso - oggi ho veramente godut : Andrea Dovizioso è raggiante, ai microfoni di Sky Sport, per il successo di Misano, il primo per lui in carriera sulla pista di San Marino. Lorenzo ha poi buttato via la rimonta sul compagno di team ...