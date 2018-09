Morto per un selfie | polemiche per post su Fb del consigliere comunale contro i genitori

Lory Del Santo - il figlio Loren è Morto : “Si è tolto la vita per una grave patologia” : Loren, il figlio di Lory Del Santo è morto: la confessione a Verissimo Dramma per Lory Del Santo. L’attrice, regista e opinionista ha perso un altro figlio, Loren. Ad annunciarlo la diretta interessata in un’intervista a Verissimo, in onda sabato 22 settembre su Canale 5. “Si è tolto la vita a causa di una grave patologia […] L'articolo Lory Del Santo, il figlio Loren è morto: “Si è tolto la vita per una grave ...

Lisa Fusco al GF Vip con la stampante per parlare con il padre Morto? : Grande Fratello Vip: Lisa Fusco lancia un appello Lisa Fusco varcherà la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip lunedì 24 settembre. In un’intervista rilasciata al TgCom24 ha lanciato un appello agli autori del reality più spiato di Italia: “Nella casa voglio portare la stampante con cui comunico con mio padre defunto”. Secondo la soubrette napoletana, dal 2014 vive in costante contatto con l’aldidà, anno della ...

ANDREA BARONE - Morto per UN SELFIE : TETTO CENTRO SARCA SEQUESTRATO/ Il padre “ai funerali vedrete chi era” : ANDREA BARONE, 15enne MORTO al CENTRO SARCA: sabato mattina l'ultimo saluto a Cusano Milanino. Procura sequestra porzione di TETTO dove è avvenuta la tragedia.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:59:00 GMT)

Giuliano Giuliani - l'appello della vedova : "Morto di Aids nell'indifferenza - vecchie glorie del calcio si riuniscano per commemorarlo" : Raffaella Del Rosario a 'Vieni da me': "Ai tempi era una malattia scomoda, ora è il momento di eliminare le discriminazioni"...

Igor Maj - 14enne Morto soffocato per gioco Blackout/ Video Youtube oscurati : è caccia a chi li ha messi online : Igor Maj, 14enne morto soffocato per gioco Blackout: oscurati definitivamente i Video caricati su Youtube. Ora si cercano i responsabili che li hanno caricati.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:02:00 GMT)

Mafia - è Morto il boss Salvatore Profeta : scarcerato per la strage di via d’Amelio tornò a guidare il suo clan : Era stato considerato ingiustamente tra i colpevoli della strage di via d’Amelio. Ottenuta la scarcerazione dopo anni di 41 bis, era tornato a guidare il suo clan. È morto Salvatore Profeta, 69 anni, stroncato, probabilmente, da un infarto in ospedale. Era stato ricoverato da una decina di giorni per un malessere. Si trovava in Friuli, a Tolmezzo, in provincia di Udine. Stava scontando una condanna a otto anni e due mesi per associazione ...

Mafia. Morto Salvatore Profeta - ‘padrino della Guadagna’ : per lui si fermava anche la Madonna : Si trovava nel carcere di massima sicurezza a Tolmezzo, in provincia di Udine. Stava scontando una pena di 8 anni e due mesi. Boss del clan di Santa Maria di Gesù di Palermo, quando fu arrestato nel 2015 la folla scese in strada per rendergli omaggio.Continua a leggere

Padova - perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo : Morto 33enne : Un uomo di trentatre anni, Andrea Scapin, di Piazzola sul Brenta, è morto in un incidente stradale nella provincia di Padova. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’utilitaria su cui viaggiava ha iniziato improvvisamente a sbandare, schiantandosi contro un palo del telefono e terminando la sua corsa addosso a una rete ai margini della sede stradale.Continua a leggere

“Una fine atroce”. Cristiano - 13 anni - Morto per una terribile disattenzione : Cristiano Lucchini aveva solo 13 anni: era appassionato di parkour, ed è morto ieri a Venezia, schiacciato dal muletto con il quale stava giocando. Una vera tragedia, accaduta in un cantiere edile dove Cristiano si trovava con il fratellastro 14enne: i due ragazzini si sono introdotti nel cantiere, che era chiuso, forzando un tratto di recinzione, per poi impossessarsi del muletto per ‘correre’ nello spazio aperto dell’impresa edile, l’azienda ...

Ha un malore mentre taglia la legna. L'amico corre in paese per cercare aiuto - ma al ritorno il boscaiolo era Morto : MOENA . Stava tagliando la legna nel bosco quando ha avvertito una fitta al petto e si è accasciato a terra . L'amico che si t rovava nel bosco con lui ha subito capito cosa stava succedendo ed è ...

Un ragazzo Morto 'per gioco' e i rischi della rete. Le parole di Mattarella : Ma non deve, in alcun modo, trasformarsi in un mondo parallelo e incontrollato in cui succede impunemente di tutto. Una comunità che si rispetti deve saper proteggere i propri giovani da simili ...

Un ragazzo Morto "per gioco" e i rischi della rete. Le parole di Mattarella : "Le connessioni digitali sono grandi finestre aperte sul mondo, e sul nostro tempo. Ma esiste anche un lato oscuro della rete. Non è accettabile che un ragazzo di quattordici anni muoia in conseguenza di un’emulazione in un gioco perverso in chat". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i