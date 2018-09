Morta Inge Feltrinelli - la regina dell'editoria : È Morta Inge Feltrinelli. Fotoreporter e poi editrice che voleva cambiare il mondo con i libri: ha avuto una vita straordinaria in cui c'è la storia del Novecento italiano ed...

Morta Inge Feltrinelli - la regina dell'editoria - che voleva cambiare il mondo con i libri : Aveva 87 anni

Addio a Inge Feltrinelli : la 'regina dell'editoria' è Morta a 87 anni : Fotoreporter e poi editrice con il desiderio di cambiare il mondo con i libri, ha avuto una vita straordinaria in cui c'è la storia del Novecento italiano ed europeo. Dopo la morte di Giangiacomo ...

Morta Inge Feltrinelli - la signora dell'editoria : Addio alla presidente della Casa editrice 'Giacomo Feltrinelli'

Morta Inge Feltrinelli - regina dell’editoria Fotostoria L’intervista : ‘Hemingway galante - non mi lasciai andare’ : Nata nel 1930 in Germania, nel 1959 sposò l’editore milanese Giangiacomo Dopo la morte del marito ne ereditò l’impero affermandosi come regina dell’editoria

Inge Feltrinelli è Morta - addio alla regina dell'editoria/ Ultime notizie - lottava da tempo con una malattia : Inge Feltrinelli è morta, addio alla regina dell'editoria. Ultime notizie, dal 1972 ha gestito la casa editrice fondata dal marito: lottava da tempo con una malattia(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:59:00 GMT)

È Morta Inge Feltrinelli : Era la vedova di Giangiacomo Feltrinelli, aveva 87 anni The post È morta Inge Feltrinelli appeared first on Il Post.

Morta Inge Feltrinelli - la regina dell'editoria - : Era nata in Germania 87 anni fa da una famiglia di ebrei. Fotoreporter e giornalista, dopo la scomparsa del marito nel 1972 gestì la casa editrice da lui fondata

Morta Inge Feltrinelli - regina editoria : 9.50 E' scomparsa a quasi 88 anni, li avrebbe compiuti a novembre,Inge Feltrinelli la regina dell'editoria ma non solo.Aveva iniziato la sua carriera come fotografa e giornalista. Ha conosciuto i grandi narratori del nostro secolo come Hemingway o Garcìa Marquez. Dopo la tragica morte del marito Giangiacomo Feltrinelli, si dedica alla casa editrice con successo. Donna bellissima e brillante, se ne è andata con la stessa riservatezza ...

È Morta Inge Feltrinelli : la “Regina” dell’editoria italiana e internazionale : È morta nella notte tra mercoledì e giovedì Inge Schönthal Feltrinelli, l’ultima protagonista dell’editoria internazionale. Il 24 novembre prossimo avrebbe compiuto 88 anni. Era da tempo malata, ma ha preferito tenere questo aspetto della sua vita lontano dalla vita pubblica. Soprannominata “The queen of publishing” – la regina dell’editoria – affiancò Giangiacomo Feltrinelli nella sua impresa culturale ...

È Morta Inge Feltrinelli - la regina dell'editoria - che voleva cambiare il mondo con i libri : È morta Inge Feltrinelli. Fotoreporter e poi editrice che voleva cambiare il mondo con i libri: ha avuto una vita straordinaria in cui c'è la storia del Novecento italiano ed europeo. Nata in Germania il 24 novembre 1930, figlia di ebrei tedeschi, Inge Schoenthal Feltrinelli, naturalizzata italiana, era "un vero vulcano di idee, curiosità, gentilezza" come l'aveva definita Amos Oz. Aveva 87 anni.Una vita circondata da libri, ...

Inge Feltrinelli è Morta - addio alla regina dell’editoria internazionale : È morta dopo una lunga malattia all'età di 87 anni Inge Feltrinelli, nella sua casa a Milano, la regina dell'editoria internazionale che affiancò Giangiacomo Feltrinelli nella sua impresa culturale e che salvò la casa editrice dopo la tragica scomparsa del fondatore. L'Italia perde così la sua "Queen of publishing".Continua a leggere

Inge Feltrinelli è Morta : addio all'editrice che voleva cambiare il mondo con i libri : È morta Inge Feltrinelli . Fotoreporter e poi editrice che voleva cambiare il mondo con i libri: ha avuto una vita straordinaria in cui c'è la storia del Novecento italiano ed europeo. Nata in Germania il 24 novembre 1930, figlia di ebrei tedeschi, Inge Schoenthal Feltrinelli, ...

È Morta Inge Feltrinelli - regina dell'editoria : È morta Inge Feltrinelli. Fotoreporter e poi editrice che voleva cambiare il mondo con i libri: ha avuto una vita straordinaria in cui c'è la storia del Novecento italiano ed europeo. Nata in Germania il 24 novembre 1930, figlia di ebrei tedeschi, Inge Schoenthal Feltrinelli, naturalizzata italiana, era "un vero vulcano di idee, curiosità, gentilezza" come l'aveva definita Amos Oz.