E' scomparsa a quasi 88 anni, li avrebbe compiuti a novembre,ladell'ma non solo.Aveva iniziato la sua carriera come fotografa e giornalista. Ha conosciuto i grandi narratori del nostro secolo come Hemingway o Garcìa Marquez. Dopo la tragica morte del marito Giangiacomo, si dedica alla casa editrice con successo. Donna bellissima e brillante, se ne è andata con la stessa riservatezza silenziosa di quando lasciava una festa.(Di giovedì 20 settembre 2018)