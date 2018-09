Monte Mario | violentata una barista | nordafricano ricercato dalla polizia

ilmessaggero

(Di giovedì 20 settembre 2018) La denuncia di una 50enne : «Questa mattina sono stata vittima di un pesante tentativo di stupro nel bar, dove svolgo la mia attività. Ho avuto paura di morire. Un tunisino è entrato nel locale con i pantaloni calati, mi ha spinto nel magazzino, mi ha menato, quasi strappato un dito a morsi e ha provato a violentarmi. Mi sono ribellata. E alla fine è scappato. È stato un incubo durato un’ora».È stata aggredita alle spalle, nel suo locale, da un uomo chesi era tirato giù i pantaloni e che l'ha massacrata di botte per stuprarla. Momenti di terrore, all'alba di ieri, per unadi, finita in ospedale, al Gemelli, malmenata e col dito di una mano quasi a brandelli. «Me lo teneva tra i denti per evitare che io mi muovessi - ha raccontato in lacrime - Ho visto la morte in faccia. Ho combattuto per non essere stuprata. Era nudo e si dimenava su di me mentre mi picchiava».