Mobilità sostenibile | Ikea consegnerà solo con mezzi elettrici

UBI Banca punta a Mobilità aziendale sempre più sostenibile : Prosegue l'impegno di UBI Banca per la tutela dell'ambiente . Il Gruppo Bancario ha aggiunto al proprio parco auto la nuova Renault ZOE, un'autovettura elettrica a zero emissioni dirette. Il progetto ...

Reggio Calabria : tutto pronto per la settimana europea della Mobilità sostenibile : La città di Reggio Calabria è pronta a celebrare la settimana europea della mobilità sostenibile organizzata dall’Assessorato alle Politiche Europee e mobilità guidato da Giuseppe Marino, attraverso il Centro Europe Direct, con l’Ufficio Stampa dell’Ente, l’ufficio Marketing di Atam spa e l’apporto dell’Assessorato al Patrimonio culturale di Irene Calabrò, mediante il servizio valorizzazione. “Cambia e vai” è lo slogan dell’edizione 2018, ...

Settimana europea della Mobilità 2018 a Prato : il progetto della Mobilità sostenibile casa-scuola entra nel vivo : Il " campus studentesto sperimentale " sarà allestito per l'occasione con stand informativi, un'area relax e diverse postazioni di street sport a cura di Decathlon. Oltre a distribuire materiali ...

Mobilità sostenibile : Be Charge - siglato protocollo d’intesa con la Regione Emilia-Romagna : Be Charge,operatore integrato per la Mobilità elettrica, ha firmato un protocollo d’intesa con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo, che coinvolge complessivamente 5 tra i principali operatori del settore, ha l’obiettivo di ampliare la rete di infrastrutture di ricarica a uso pubblico con l’installazione di oltre 1.500 colonnine attraverso il piano “Mi muovo elettrico”, che punta ad ...

Rivoluzione per la Mobilità ecosostenibile in Italia : arriva la prima autostrada elettrificata [FOTO] : In Italia è partita la sperimentazione del primo tratto autostradale elettrificato sulla A35 Brebemi L’Italia diventa esempio di mobilità sostenibile con la realizzazione della sua prima autostrada elettrificata dedicata ai mezzi pesanti. La fase di sperimentazione è già iniziata è riguarda 6 km in entrambe le direzioni della A35 Brebemi, tra i caselli di Romano di Lombardia e Calcio. Questa Rivoluzione interessa il trasporto merci su ...

Roma. Mobilità sostenibile : premio all’impegno per l’ambiente e nello sport : In occasione della Settimana Europea della Mobilità sostenibile 2018, il V Municipio indice il premio Mario Caldaro. Sarà assegnato il

La Mobilità sostenibile non è solo elettrica. L'avanzata dei veicoli a gas : Non solo auto elettrica. La mobilità sostenibile infatti comprende anche i veicoli a gas che nell'ultimo periodo hanno avuto una diffusione altrettanto importante contribuendo a rendere l'aria più ...

Mobilità sostenibile - accordo ENI-Snam per stazioni rifornimento gas naturale : ENI e Snam, attraverso la controllata Snam4Mobility , hanno firmato il secondo contratto applicativo per realizzare 20 nuove stazioni di rifornimento di CNG, gas naturale compresso, per autotrazione ...

Mobilità sostenibile e veicoli elettrici : "Servono decisioni di rottura" : Un esempio molto interessante è quello di Quisque , giovanissima startup milanese con collaboratori, in media trentenni, sparsi in diverse parti del mondo, ora fornitore tecnologico del servizio di ...

Mercedes EQ Boost ed EQ Power : lusso e confort sposano la Mobilità ecosostenibile : Con i marchi EQ Boost ed EQ Power, Mercedes identifica la famiglia di vetture ibride della Stella Agevolazioni sul bollo, accesso alle zone a traffico limitato, parcheggio gratuito sulle strisce blu e libera circolazione nei giorni di blocco del traffico, sono tra i vantaggi di cui beneficiano le vetture ibride. Un incentivo che in Italia, in misura diversa da città a città, promuove soluzioni di mobilità sostenibile. I clienti della ...

Snam punta sulla Mobilità sostenibile - nasce la nuova Cubogas : Snam , attraverso la società di nuova costituzione Cubogas, controllata al 100% da Snam4Mobility , ha perfezionato l'acquisizione del ramo d'azienda dedicato alle soluzioni tecnologiche per stazioni ...