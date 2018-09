Mobilità sostenibile | bike sharing per gli studenti al liceo Majorana

meteoweb.eu

: Durante la Settimana europea della mobilità sostenibile, vi presentiamo il futuro del trasporto pubblico milanese,… - atm_informa : Durante la Settimana europea della mobilità sostenibile, vi presentiamo il futuro del trasporto pubblico milanese,… - c_appendino : #RT @TorinoClick: “Mi piace se ti muovi”. Domenica al via la settimana della mobilità sostenibile - INGENIOnews : #emobility #mobilitàsostenibile Tutto pronto per la prima di That's Mobility!!?? Qui trovi tutti i dettagli del even… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Come ultima tappa della Settimana dellail 21 settembre 2018 alle ore 10:00 aldell’EUR gliincontrano l’Assessore alladel Municipio. «Abbiamo lavorato per mesi – hanno sottolineato l’Assessore alladel IX Municipio Alessandro Drago e il Preside dell’Istituto Prof. Fausta Grassi – e siamo felicissimi di vedere i ragazzi condividere biciclette elettriche per andare a scuola grazie ai Progetti Europei ELVITEN e SmaSh». ELVINTEN intende aumentare la consapevolezza sui vantaggi dei mezzi elettrici per inquadrarli nei piani di sviluppo cittadino e SmaSh sta realizzando un modello funzionale per la condivisione di suddetti mezzi basato sullo sviluppo di tecnologia abilitante (App & Key over the Air). Infatti in piena sinergia progettuale, come da indicazione della Commissione Europea, dal 17 al 21 settembre 2018, gli...