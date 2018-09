Moavero | ' La ragazza trattenuta in Pakistan sta tornando in Italia' - Il fratello | ' E'

Ragazza trattenuta in Pakistan con la forza |Il ministro Moavero : "Sta rientrando in Italia" : Menoona Safdar, trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia, si è imbarcata su un volo per Italia.

Moavero : “Sta tornando in Italia la ragazza trattenuta dalla famiglia in Pakistan” : Sta tornando in Italia Menoona Safdar, la ragazza pakistana di 23 anni residente a Monza che lo scorso anno era stata riportata in patria con l’inganno dalla famiglia e trattenuta lì dopo essere stata privata dei documenti per non farla rientrare nel nostro Paese. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi giovedì mattina ha fatto sapere che si è imbarcata su un volo diretto in Italia. La Farnesina fa sapere in una nota che questo ...

