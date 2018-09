Milleproroghe | Renzi accusa governo poi fa ironia | “Vostre promesse da Scherzi a Parte”

Milleproroghe è legge : al Senato 151 Sì e 93 No/ Ultime notizie - Renzi : “Governo Lega-M5s rinvia tutto” : Decreto Milleproroghe è legge : al Senato 153 Sì, 93 No e 2 astenuti. Palazzo Madama approva, le Ultime notizie : Renzi , "il Governo rinvia tutto". Cosa cambia per vaccini e scuole(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:34:00 GMT)

Milleproroghe : Renzi - governo rinvia tutto : ANSA, - ROMA, 20 SET - "Votiamo no per ragioni di metodo e di merito. Per il metodo, perché nella scorsa legislatura M5s e Lega hanno più volte chiesto di non procedere con il decreto Milleproroghe. ...