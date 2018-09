Milano | marocchino assalta bus e minaccia autista Atm | Ti sparo e ti uccido

ilgiornale

(Di giovedì 20 settembre 2018) Aunirregolare e con precedenti penali hato un autobus Atm eto di uccidere l".I minuti di terrore in via San Vigilio, nel quartiere Barona, dove attorno alla mezzanotte il violento si è parato davanti al mezzo di trasporto pubblico costringendo il conducente ad arrestare la corsa, poi ha iniziato a prendere a calci, pugni e pure sputi i vetri.Una furia cieca e ingestibile anche per gli agenti di polizia accorti sul posto, che hanno ottenuto manforte da una pattuglia di carabinieri: l"extracomunitario, infatti, ha continuato are l"("Ti", "ti ammazzo") anche innanzi ai poliziotti, come raccontaToday.E mentre le forze dell"ordine consegnavano l"uomo agli operatori sanitari si è presentato un secondo uomoferito da un colpo di pistola in piazzale Cuoco. Anche lui è stato portato al vicino ospedale San Paolo ...