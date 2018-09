Milan | Maldini | ' Alcuni giocatori troppo timidi | dobbiamo imparare dalla Juve

Milan - Maldini 'deve crescere mentalità' : Così il direttore area sport del Milan, Paolo Maldini. "C'è un progetto serio, abbiamo intenzione di portare questa squadra ai massimi livelli -ha proseguito- ma un aspetto da curare è, sicuramente, ...

Maldini striglia il suo Milan : “queste partite si devono vincere” : Paolo Maldini ha parlato del pareggio del Milan in quel di Cagliari, una gara tra alti e bassi della squadra di Gattuso Paolo Maldini sa come si vince ed anche per questo è tornato nel suo Milan. Il dirigente vuole trasferire questa mentalità ai calciatori rossoneri ed un primo passo lo ha fatto ieri, con una notevole strigliata parlando a Skysport: “Mi accodo alle parole di mister Gattuso, dobbiamo crescere in mentalità. Non dimentichiamo ...

Maldini - Milan-Pro Piacenza diventa una riunione di famiglia. FOTO : stato un sabato speciale per i Maldini. Milan-Pro Piacenza è stata una vera e propria amichevole in famiglia: in campo nella squadra di Serie C c'era Christian, primo figlio di Paolo, mentre nella ...

Milan-Pro Piacenza 1-0 - in campo anche Daniel Maldini. Decide un gol di Borini : GOL E HIGHLIGHTS : Una mattina speciale, per la famiglia Maldini. Una tradizione di famiglia che sembra continuare: da Cesare a Paolo, fino ai giorni nostri con Christian e Daniel che oggi si sono sfidati nell'...

Milan - un altro Maldini in prima squadra : Daniel si allena con Higuain : Daniel Maldini si allena con Gonzalo Higuain. LaPresse C'è un altro Maldini che si affaccia alla prima squadra del Milan. È Daniel, figlio sedicenne di Paolo, che a differenza del padre e del nonno ...

Dinastia Milan : dopo Cesare e Paolo - anche Daniel Maldini in prima squadra : Un'emozione difficile da raccontare, anche per chi ha ammirato , e dominato, il mondo intero dall'alto del suo trono. Serie A 2018-19, tutti i video Guarda tutti i video

Milan - Maldini commenta il sorteggio : "Girone alla nostra portata" : Il dirigente rossonero commenta così il sorteggio della sua squadra, fissando gli obiettivi per il futuro sorteggio Europa League, Milan con Olympiacos e Betis, Marsiglia per la Lazio

Europa League - il commento di Maldini sul sorteggio del Milan : «Girone alla nostra portata» : Intercettato a Montecarlo da Sky Sport in occasione del sorteggio di Europa League, Paolo Maldini ha commentato l’inizio della sua nuova carriera da dirigente del Milan: «È bello essere qui. Per me è un nuovo inizio: sono molto contento. Direi che siamo felici del sorteggio: è un girone alla nostra portata. Siamo in questa competizione con l’obiettivo di andare il più avanti possibile». Successivamente l’ex difensore ...

Europa League - Maldini : "Buon sorteggio. La Uefa ha bisogno del Milan" : "Il Betis ci darà parecchio fastidio - commenta a SkySport il direttore sviluppo strategico area sport rossonero - il Dudelange è la novità, ma è un girone alla nostra portata. Abbiamo l'idea di ...

Milan - Maldini : 'Girone alla nostra portata. Possiamo lottare per tornare in Champions' : A commentare l'esito dell'urna è stato Paolo Maldini, attuale direttore sviluppo strategico area sport, giunto a Montecarlo insieme al dg Leonardo: "È bello essere qua per l'Europa League - ha ...

Milan - Maldini : 'Girone alla nostra portata' : 'È un girone alla nostra portata, c'è il Betis che è una buona squadra, l'Olympiacos, e poi il Dudelange che non conosciamo. Siamo qui per andare avanti': così ai microfoni di Sky Sport Paolo Maldini commenta l'esito del sorteggio del girone del Milan in Europa league. 'Rapporto con Uefa da ricostruire? Ma no - dice l'ex capitano rossonero oggi nella veste di dirigente - il ...

Maldini ed il pensiero sul Fair play finanziario : “l’Uefa ha bisogno del Milan” : Paolo Maldini, direttore sviluppo strategico area sport del Milan, ha parlato dei sorteggi di Europa League andati in scena oggi, ma anche di Fair play finanziario “Sorteggio positivo? Direi di sì. Abbiamo il Betis che penso ci darà parecchio fastidio, l’Olympiacos, e poi la novità della squadra lussemburghese (l’F91 Dudelange ndr), è sicuramente un girone alla nostra portata, il nostro obiettivo è andare il più avanti ...