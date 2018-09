Milan | Gattuso | Partite facili non esistono Contava solo vincere

LIVE Dudelange-Milan - Europa League 2019 in DIRETTA : 0-0 turnover per Gattuso - Caldara e Higuain dal 1 : OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Dudelange-Milan, match valido per il gruppo F dell'Europa League 2018-2019 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il calcio d'inizio è previsto alle ...

LIVE Dudelange-Milan - Europa League 2019 in DIRETTA : 0-0 turnover per Gattuso - Caldara e Higuain dal 1' : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Dudelange-Milan, match valido per il gruppo F dell’Europa League 2018-2019. Allo Stade Josy Barthe avvio morbido per i rossoneri che se la vedranno contro la formazione lussemburghese, alla sua prima partecipazione in senso assoluto ad una rassegna continentale per club. Un incontro agevole sulla carta per i rossoneri, a caccia di tre punti importanti prima di scontrarsi con i greci ...

Dudelange-Milan - dalle 21.00 La Diretta Gattuso conta su Higuain : Dopo la lunga e travagliata estate rossonera, culminata con il cambio di proprietà che ha consentito la riammissione all'Europa League dopo l'iniziale esclusione, il Milan può finalmente scendere in ...

Europa League - il rilancio del Milan passa dal Lussemburgo : Gattuso si affida a Higuain : Sulla carta è la squadra materasso del girone, ma il Dudelange spera di rovinare la serata d’esordio europeo al Milan. I rossoneri giocheranno in uno stadio da 8mila posti, il triplo rispetto a quelli dell’impianto di Dudelange, non idoneo per l’Europa. Dopo il pareggio di Cagliari e la delusione conseguente, Gattuso riparte proprio dalla rabbia di Gonzalo Higuain, uscito infuriato dalla “Sardegna Arena” ...

Dudelange-Milan - la probabile formazione : Gattuso stravolge l’undici titolare : Questa sera ci sarà l’esordio del Milan nella Europa League 2018-2019. La squadra allenata da Rino Gattuso sfiderà, in trasferta, i lussemburghesi del Dudelange, all’esordio in una competizione continentale. Il calcio d’inizio del match è previsto alle ore 21. Di seguito i dettagli sulla formazione dei rossoneri. Gattuso conferma solo Romagnoli e Higuain Ampio turnover per il tecnico milanista, che in occasione del debutto in ...

Dudelange-Milan - ecco i convocati di Gattuso : Il sito ufficiale del Milan ha reso note le convocazioni di Gattuso per la gara di oggi in Europa League. PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Romagnoli, Zapata CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Halilovic, Higuain. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

Milan - Gattuso 'Più forti del Dudelange - ma dobbiamo stare attenti' : Dudelange - La trasferta in Lussemburgo contro il Dudelange non sembra di quelle terribili, quindi il compito di Rino Gattuso alla vigilia è predicare prudenza: 'Si parte sempre dallo 0-0, bisogna ...

Milan - Gattuso : 'Nessun alibi - dovremo battagliare. Contento di Halilovic' : Nello sport le robe facile non esistono, bisogna sempre lavorare. Rispettiamo il Dudelange e domani, che vinca il migliore'. Giacomo Giuffrida Redazione MilanLive.it MilanLive.it è stato selezionato ...

Riciclaggio - Gattuso chiede di essere interrogato da pm/ Ivrea - Allenatore Milan chiarisce i legami con Motta : Gattuso indicato a Ivrea, chiede di essere interrogato dai pm: inchiesta Riciclaggio, l'Allenatore del Milan vuole spiegare i suoi legami con l'imprenditore Motta(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Dudelange-Milan - i convocati di Gattuso : esclusioni eccellenti : Dudelange-Milan, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera Il sito ufficiale del Milan ha reso note le convocazioni di Gattuso per la gara di domani sera in Europa League. Tante esclusioni eccellenti, non ci saranno ad esempio Suso e Musacchio. “Al termine della rifinitura a Milanello, Mister Gattuso ha diramato l’elenco dei 19 giocatori convocati per F91 Dudelange-Milan, ...

Europa League - nel Milan spazio ai nuovi arrivati : chance importanti per far cambiare idea a Gattuso : Milan alle prese con la prima in Europa League in casa del Dudelange, Gattuso schiererà molti dei nuovi arrivi estivi Dopo la prestazione scialba di Cagliari, in casa Milan sembrano essere un po’ tutti sul banco degli imputati. Si sono salvati solo Donnarumma, Kessiè ed Higuain in terra sarda, dunque Gattuso sta pensando a qualche cambiamento. I nuovi arrivati potrebbero avere una ghiotta chance per guadagnarsi un posto da titolari ...

Milan - è un Diavolo a intermittenza : Gattuso cerca una sola anima : Una seconda strigliata che va inquadrata nell'ambito della gestione psicologica del gruppo, come spiega Marco Pasotto nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , questa è una squadra che per ...