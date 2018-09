Migranti | Trenta | “Via a missione militare in Niger | un successo del governo” Ma a

Migranti - ministro Trenta : missione in Niger per arginare la tratta : L'obiettivo della missione italiana in Niger sarà quello di "arginare la tratta di esseri umani e il traffico di Migranti che attraversano il Paese per poi dirigersi verso la Libia e imbarcarsi verso ...

Migranti - il ministro lussemburghese Asselborn attacca Salvini : “Usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta” : Nuovo scontro tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il ministro degli esteri lussemburghese Jean Asselborn che, in un’intervista a Der Spiegel ha dichiarato: “Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta”. Il membro del governo del Lussemburgo è poi tornato sull’episodio del video del suo battibecco con Salvini durante la conferenza sulle migrazioni, a Vienna: “Si è trattato di una ...

Salvini e Trenta contro l'Europa sulla questione Migranti : Nuovo vertice, oggi, a Vienna tra i ministri degli Esteri Ue dopo il nulla di fatto di ieri. Niente accordo sulle modifiche della missione navale Sophia, per condividere i porti di sbarco dei migranti,...

MISSIONE SOPHIA - TRENTA : "L'EUROPA SI GIOCA A FACCIA"/ Migranti - la minaccia di Salvini : Migranti, riunione a Vienna su MISSIONE SOPHIA: TRENTA “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 09:51:00 GMT)

Migranti - Trenta : "Missione Sophia? L'Europa non risponde ma resto fiduciosa" : Sulla proposta italiana di cambiare le regole della missione Sophia sulla gestione dei flussi migratori in seno all’Ue, non c’è intesa tra i leader europei. "Non c'è ancora accordo sulla proposta italiana" di modifica delle regole d'ingaggio della missione, ha commentato amareggiata il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta dopo il vertice di Vienna sull'immigrazione con i suoi omologhi europei. "Mi sento delusa perché ho visto che L'Europa ...

Missione Sophia - Trenta : “Europa si gioca la faccia“/ Migranti - "spero risultati positivi per l'Italia" : Migranti, riunione a Vienna su Missione Sophia: Trenta “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:41:00 GMT)

MISSIONE SOPHIA - TRENTA : “GOVERNO UNITO SUI Migranti/ “Da Ue porte chiuse” : Moavero - “chiediamo solidarietà” : MIGRANTI, riunione a Vienna su MISSIONE SOPHIA: TRENTA “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 19:07:00 GMT)

Migranti - Trenta : "Sono delusa - l'Europa non c'è" : "Oggi mi sento delusa perché ho visto che l'Europa non c'è, ma sono fiduciosa" ha detto il ministro Elisabetta Trenta, al termine della riunione Difesa Ue. Salvini: "Dovremo valutare se continuare a spendere soldi per la missione Sophia". Mogherini: "Perderla sarebbe un passo indietro per l'Europa"

"Sui Migranti toni diversi ma stessa direzione". Intervista al ministro della Difesa Elisabetta Trenta : Nel giorno in cui la proposta italiana di una rotazione dei porti di sbarco dei migranti del Mediterraneo rischia di incepparsi tra veti e controveti, Elisabetta Trenta difende l'unità del governo: "Possono cambiare i toni, ma questo è naturale. Le assicuro che io, Luigi Di Maio e Matteo Salvini remiamo tutti nella stessa direzione, al fianco del premier Conte". Questo nonostante la malcelata insofferenza del Movimento 5 stelle nei ...

MISSIONE SOPHIA - “NO” UE A PROPOSTA TRENTA/ Migranti - Salvini “facciamo da soli” : Mogherini “non smantellare” : Migranti, riunione a Vienna su MISSIONE SOPHIA: TRENTA “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:55:00 GMT)

Migranti - Trenta : “missione Sophia - porte chiuse Ue”/ “Delusa da Europa” : Salvini - “valutiamo se continuare” : Migranti, riunione a Vienna su missione Sophia: Trenta “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:34:00 GMT)

Migranti - Trenta propone la rotazione dei porti ma la Ue dice 'no' : Nel suo intervento alla riunione Ue, Trenta ha sottolineato: 'Nel 2015 ci siamo assunti la responsabilità politica di far nascere' la missione Sophia. 'Allora si riteneva che l'azione in acque extra-...

Vertice Migranti a Vienna - Trenta : 'Delusa - l'Europa non c'è' : "Mi sento delusa, ho visto che l'Europa non c'è, non è presente". Questo il commento del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in conferenza stampa al termine della ministeriale a Vienna, ...

Migranti - Ministro Trenta all'Ue : "Occorre cambiare le regole" : 'Nel 2015 ci siamo assunti la responsabilità politica di far nascere' la missione Sophia, ufficialmente denominata European Union Naval Force Mediterranean, conosciuta anche con l'acronimo EUNAVFOR