Migranti | tensioni nel governo | il M5s frena sui decreti Salvini

(Di giovedì 20 settembre 2018) Monta il malumore tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. E questa volta non c'entra la manovra economica. Ad agitare ilgialloverde sarebbe, infatti, il decreto sull'immigrazione che, insieme a quello sulla sicurezza, sarebbe dovuto approdare oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri. La riunione, però, non è mai stata convocata. Anzi, è stato tutto rinviato a lunedì prossimo."Sonomolto importanti - ha spiegato Matteo- non sarebbe stato corretto portarli in Consiglio dei ministri senza Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Così, per cortesia istituzionale, abbiamo convenuto di convocare il consiglio dei ministri lunedì". E ha aggiunto: "Fare un Consiglio dei ministri senza premier e senza un vicepremier sembrava che me li votassi da solo". A dare manforte a questa versione è stato lo stesso Conte. "Il rinvio è dovuto al fatto che sono qui davanti a voi", ha spiegato ...