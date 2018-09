Migranti | Salvini chiude i porti alla Ong Aquarius 2 | “Vada ovunque | ma non in Italia”

Migranti - tensioni nel governo : il M5s frena sui decreti Salvini : Monta il malumore tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. E questa volta non c'entra la manovra economica. Ad agitare il governo gialloverde sarebbe, infatti, il decreto sull'immigrazione che, insieme a quello sulla sicurezza, sarebbe dovuto approdare oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri. La riunione, però, non è mai stata convocata. Anzi, è stato tutto rinviato a lunedì prossimo."Sono decreti molto importanti - ha spiegato Matteo Salvini - ...

Immigrazione e dl sicurezza : nuove tensioni nel governo. M5S chiede a Salvini un ripensamento sui Migranti : nuove scintille tra Lega e Cinque Stelle. Stavolta a infiammare il clima all'interno dell'esecutivo è il dl migranti che dovrebbe approdare lunedì all'esame del Consiglio dei ministri . «Nessun ...

L’Unione Africana vuole le scuse di Salvini : 'Ha offeso i Migranti' : Anche l’Unione Africana si scaglia contro Matteo Salvini, gia' nel mirino dei vertici dell’UE per la politica restrittiva adottata in materia di accoglienza dei migranti. Oggetto della polemica, le dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Interni del governo italiano a Vienna durante un concitato vertice internazionale che lo ha visto duellare con il collega Asselborn sullo scottante nodo dell’ingresso in Europa di immigrati provenienti ...

Salvini rischia : nasce la Procura Ue Competenze su Italia e Migranti : Salvini è nel mirino della magistratura? Se lo sono chiesti in tanti dopo che è finito sotto indagine per il blocco della nave Diciotti che trasportava migranti. Ma potrebbe andare peggio e forse andrà molto peggio. Pochi sanno che nel silenzio generale l'Italia rischia di perdere la sua sovranità anche in campo penale. Segui su affarItaliani.it

Migranti - l'Ue dà ragione a Salvini : "Nostre proposte sulla sua linea" : L"Europa è oggi chiamata ad una sfida non indifferente. I Capi di Stato e di Governo dell"Ue si incontrano a Salisburgo in un vertice informale per parlare, tra le altre cose, di migrazioni. E di come affrontare un tema che con ogni probabilità diventerà il centro della prossima campagna elettorale per le elezioni europee del 2019. Dal Consiglio di giugno, nonostante le tante belle parole, poco o nulla è cambiato. E molti Paesi continuano a ...

Migranti : Salvini a Unione africana - mai equiparati a schiavi : "Mi limiterò a rimandare il comunicato di qualche giorno fa, per smentire qualsiasi equiparazione tra immigrati e schiavi". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde così all'Unione africana che si era sentita offesa dalle dichiarazioni dei giorni scorsi. "C'è qualcuno in Europa che li usa davvero come schiavi - sottolinea Salvini - ma io volevo difendere i profughi e che ...

