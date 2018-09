Migranti | l' Ue non si smuove | il vertice è un buco nell' acqua

Migranti - Conte a Ue : “Basta ritardi. Serve redistribuzione - non contributi volontari”. Ma gli altri pensano alle frontiere esterne : “Più ritardiamo e più andremo tutti in difficoltà. I contributi volontari non sono l’obiettivo a cui miriamo”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, manda il suo messaggio all’Europa durante la conferenza stampa a margine del Consiglio europeo di Salisburgo. Dalle parole del premier italiano, si capisce che nessun determinante passo avanti è stato compiuto in tema di politiche migratorie, con l’Italia che ...

Conte : "Chi non accoglie Migranti pagherà un contributo"

Salisburgo, 20 set., askanews, - 'Quando abbiamo ragionato di immigrazione si è discusso delle prospettive di attuazione delle conclusioni di giugno. Merkel vuole dire che non ci sono ancora stati...

Migranti - Conte : "I contributi volontari non priorità" | Merkel : "La solidarietà flessibile non mi convince" : Berlino come Roma vuole regole certe sulla redistribuzione dei Migranti. I due governi invece non concordano sul rafforzamento di Frontex: il premier italiano si è detto dubbioso circa la sua utilità, mentre la cancelliera tedesca ha dato parere positivo

Salvini al vertice del Centrodestra : «Migranti? Lunedì il voto sul dl. L'Iva? Non aumenterà» : «Sul decreto migrazione non c'è nessun problema: il Cdm slitta perché fare la riunione senza premier e vicepremier mi sembrava di votarmi da solo il mio provvedimento.

Migranti - il premier lussemburghese ai leader Ue : “Non parliamo di tappeti - sono umani” : Il premier del Lussemburgo Xavier Bettel tira le orecchie agli altri capi di Stato e di governo Ue: "Se iniziamo a parlare del prezzo di un migrante, è una vergogna per tutti". Sul tavolo la proposta di far pagare un contributo economico ai Paesi che non partecipano attivamente all'accoglienza dei Migranti.Continua a leggere

Migranti - Conte : un contributo da chi non li accoglieLussemburgo : vergogna parlare del prezzo dell'uomo : Il premier prima rilancia l'ipotesi di un fondo da parte dei Paesi Ue che non contribuiscono all'accoglienza, poi definisce "residuale" questa ipotesi. Duro attacco dal premier lussemburghese.

Migranti - il Papa "Chi li sfrutta ne renderà conto a Dio"/ L'appello ai politici "Non strumentalizzateli"

Tutti in Italia. A Salisburgo Conte si piega alla proposta Merkel-Juncker : chi non accoglie i Migranti - paga : Chi non accoglie i migranti, paga. Un principio che i partner europei hanno sempre cercato di infilare nelle discussioni con l'Italia. Finora non era passato, ieri sera invece a Salisburgo il premier Giuseppe Conte lo ha accettato. L'approccio italiano cambia e non è roba da poco: offre una via d'uscita ai tanti che non ne vogliono sapere di accogliere i migranti, non si vogliono caricare addosso i 'casi Diciotti' scatenati da Matteo ...

Migranti - Conte : "soldi dai Paesi che non accolgono"/ Salisburgo - proposta Italia

Papa : “Chi sfrutta i Migranti ne renderà conto a Dio. Rinasce l’intolleranza - la politica non strumentalizzi la paura” : “Coloro che traggono giovamento economico dal clima di sfiducia nello straniero, in cui l’irregolarità o l’illegalità del soggiorno favorisce e nutre un sistema di precariato e di sfruttamento, talora a un livello tale da dar vita a vere e proprie forme di schiavitù, dovrebbero fare un profondo esame di coscienza, nella consapevolezza che un giorno dovranno rendere conto davanti a Dio delle scelte che hanno operato”. È il monito che Papa ...

