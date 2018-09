Migranti | Conte | contributo da Paesi Ue che non accolgono

Migranti - Conte : Paesi che non accolgono - finanziano : Salisburgo, 20 set., askanews, - 'Il clima è complessivamente buono'. Sul tema immigrazione 'non abbiamo scritto nulla. Ci sono una serie di Paesi volenterosi: chi non partecipa in termini di sbarchi ...

Conte - Migranti non sono tema elettorale : ANSA, - SALISBURGO, 19 SET - "Non è una questione elettorale, gli appuntamenti elettorali sono distanti, la realtà è che l'immigrazione è un tema importante" sul quale "la politica con la P maiuscola deve essere pronta ad assumersi responsabilità e a dare risposte complessive". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Salisburgo prima del vertice Ue rispondendo ad una ...

Salisburgo - vertice UE sui Migranti : le 4 richieste dell’Italia/ Ultime notizie - premier Conte in missione : Salisburgo, al via questa sera il vertice UE sui migranti: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti del Bel Paese(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:13:00 GMT)

Migranti - oggi il vertice a Salisburgo con Conte : Inizierà questa sera a Salisburgo la riunione informale dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea che avrà come obiettivo la risoluzione, o meglio il tentativo di risoluzione, della questione dei flussi migratori. Ogni tentativo di raggiungere un accordo si è rivelato vano in questi ultimi mesi e anche per oggi le speranze di fare degli importanti passi in avanti sono piuttosto scarse.Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

CONTE - "SÌ A REDDITO CITTADINANZA E PACE FISCALE"/ Ultime notizie - premier 'cauto' su Migranti - Ue e Genova : CONTE "PACE fiscale e REDDITO di CITTADINANZA si faranno". Ultime notizie, l'intervista del presidente del consiglio a La Verità.

Conte : "La pace fiscale si faràAllineato a Salvini sui Migranti" : Conte annuncia: "La pace fiscale si farà. Condivido ogni decisione di Salvini sui migranti. Non siamo razzisti ma orgogliosamente populisti. Autostrade paga ma non ricostruisce" Segui su affaritaliani.it

Migranti - Conte incontra il cancelliere austriaco Kurz : “Rivedere missioni Frontex e Sophia” : "Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di un'altra risposta europea. Bisogna rivedere quanto prima protocolli operativi di alcune missioni europee, come Sophia e Frontex, che vanno aggiornate alle luce delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.Continua a leggere

Migranti - VERTICE CONTE-KURZ : “NO ALTRI CASI DICIOTTI”/ Ultime notizie - premier Austria : “si rinforzi Frontex” : MIGRANTI, Conte “Evitare altro caso DICIOTTI”. Ultime notizie, il premier, dopo l'incontro con il cancelliere Kurz, ha aggiunto “Servono maggiori investimenti nel nord Africa”(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:57:00 GMT)

Migranti - Giuseppe Conte tuona; se non vogliamo un altro caso Diciotti - l’EU deve intervenire : Conte: ‘Risposta Ue se non vogliamo un altro caso Diciotti’. Kurz: ‘Italia non ha motivo di agitarsi su passaporti’ “Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ...

Migranti - Conte : "Se non vogliamo un altro caso Diciotti serve risposta europea" : Investire di più nella cooperazione con i Paesi del nord Africa e rivedere l'Operazione Sophia e il funzionamento dell'agenzia Frontex. La ricetta del premier italiano Giuseppe Conte arriva a margine ...