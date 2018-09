Migranti | Aquarius cerca porto di sbarco per 11 soccorsi a largo della Libia

Aquarius2 - la lezione di Msf e SOS Mediterranée : riconsegnare Migranti alla Libia è un crimine : Medici Senza Frontiere e SOS Mediterranée, che operano a bordo della nave Aquarius, fanno sapere di essersi rifiutate di consegnare alla Guardia Costiera libica 11 migranti salvati in mare. La Libia non può essere considerata un porto sicuro, lo dice la Ue, lo dicono i giudici italiani e lo urla la nostra coscienza.Continua a leggere

Nave Aquarius salva 11 Migranti al largo della Libia : "Abbiamo informato le autorità italiane" : Nave Aquarius ha completato il salvataggio di una piccola imbarcazione in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia. Ne dà notizia via Twitter Sos Mediterranee Italia, spiegando che “la barca, sovraffollata, cominciava a prendere acqua. Nessuno aveva giubbotti di salvataggio. Le 11 persone a bordo sono ora al sicuro”. Prima del salvataggio, Aquarius “ha informato le autorità marittime ...

La Aquarius torna in mare e soccorre un barchino con 11 Migranti : "Prima abbiamo informato Italia, Malta e Tunisia. Roma ci ha detto di rivolgerci ai libici ma a Tripoli non ha mai risposto nessuno"

Migranti - ora la Aquarius cambia nome. Ma Salvini : "Non sbarcherà in Italia" : Dopo 19 giorni di sosta forzata, in attesa di una nuova immatricolazione ufficiale, dopo essere stata privata da Gibilterra della propria bandiera, l' Aquarius ha lasciato ieri il porto di Marsiglia. ...

Migranti : nave ong Aquarius naviga verso zona dei soccorsi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - AQUARIUS E LIFELINE : NAVI ONG SPARITE DAL MEDITERRANEO/ Sea-Watch 3 - "non ci fanno uscire dal porto" : MIGRANTI, AQUARIUS, LIFELINE, Seawatch: le NAVI ong SPARITE. Ferme nei porti, sequestrate o sotto processo, sono ferme a La Valletta, Barcellona e Trapani(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:02:00 GMT)

Migranti - anche nave Aquarius si ferma : così le ong sono sparite dal Mediterraneo : anche la Aquarius ha lasciato la zona di Ricerca e soccorso. Il 26 agosto la nave operata da SOS Mediterranée e Medici senza Frontiere è rientrata a Marsiglia, dopo una situazione di stallo durata più una settimana al largo delle coste della Tunisia e con a bordo cinque tunisini salvati. Ora a soccorrere le imbarcazioni con cui i Migranti affrontano la traversata del Mediterraneo centrale non è rimasta nessuna ong. L’ultimo viaggio di ...

Migranti : Aquarius diretta a Marsiglia : ANSAmed, - TUNISI, 25 AGO - La nave Aquarius delle ong Sos Méditerranée e Medici senza frontiere, bloccata da una settimana al largo della Tunisia, ha ripreso oggi la sua navigazione verso il porto di ...

Aquarius - l'Ue ha pagato all'Italia più di 200mila euro per accompagnare i Migranti a Valencia : Secondo il sito di informazione il nostro Paese ha usato una buona parte di fondi europei per permettere alla nave di raggiungere il porto spagnolo

Migranti : media - Italia ha usato 200.000 euro di fondi Ue per respingere Aquarius : L'Italia avrebbe speso almeno 200.000 euro di fondi dell'Unione europea destinati a sostenere le operazioni di ricerca e soccorso in mare per scortare la nave 'Aquarius' a Valencia in Spagna dopo aver ...

Migranti - dagli yacht alla nave Aquarius storia di Alessandro : “Guadagno sei volte meno - ma ho dato un senso alla vita” : “Se devo quantificare, ora guadagno sei volte meno di prima”. Alessandro è originario di Torino ed è uno dei soccorritori del team di SOS Mediterranée a bordo dell’Aquarius, in pattugliamento da ieri nella zona Sar di fronte alla Libia. Prima di questa vita ha girato il mondo e ha un’esperienza quasi decennale sulle navi: da Greenpeace al mondo dello yatching. “Ma non è comparabile: ora ho dato un senso alla vita. E salvare vite vale ...