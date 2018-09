Meteo | arriva l' autunno | sta per cambiare tutto

Previsioni Meteo - la prossima settimana arriva finalmente l’Autunno? Ipotesi ECMWF per il 25-26 Settembre : crollo termico di 10°C e forte maltempo : 1/24 ...

Previsioni Meteo : sempre piu' nubi e rovesci sull'Italia in settimana - poi arriva la svolta : Persiste il caldo sull'Italia, ma tornano i temporali in settimana! Possibile importante svolta tra 7 giorni! Previsioni meteo / Mentre in altre zone del mondo abbiamo giorni davvero movimentati...

Allerta Meteo della Protezione Civile : addio estate - arriva il maltempo in varie Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – L’intrusione di correnti d’aria più fredda in quota sul settore nord-occidentale determinerà, nel corso delle prossime ore, condizioni di moderata instabilità con piogge e temporali, anche di forte intensità, su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Previsioni Meteo Ottobre 2018 - la tendenza a lungo termine : arrivano le piogge autunnali : Previsioni Meteo Ottobre 2018 – Iniziano ad arrivare i primi dati stagionali su quella che potrebbe essere la tendenza di massima per il prossimo mese di Ottobre, il primo autunnale per eccellenza. Dati grossolani che necessitano ovviamente di rettifica nel corso dei prossimi giorni, ma che già ci indicano che approccio circolatorio potremmo avere a scala europea. Il dato più evidente è l’instaurarsi di un possibile canale moderatamente ...

Meteo - col weekend arrivano le piogge. Ma con l’alta pressione farà ancora caldo : Giornata piuttosto nuvolosa con temperature comunque sopra le medie stagionali. Non si escludono gli acquazzoni, specialmente sulle regioni centro-meridionali tirreniche. Sabato bel tempo nel Meridione, con qualche pioggia su Emilia, Marche e Abruzzo.Continua a leggere

Allerta Meteo USA - arriva Florence : siamo pronti per l’uragano! : Che ne dite? Servirà a tenere giù il tetto nonostante la forza che sprigioneranno i venti dell’uragano Florence? Può sembrare uno scherzo, ma lo è solo fino ad un certo punto. Sembrerebbe che la chiave di questo stratagemma siano il posizionamento delle fasce vicino agli angoli e ai bordi e la capacità degli ancoraggi a vite. Chissà se resisterebbe ai venti di Florence, attualmente uragano di categoria 4, che minaccia pesantemente la East Coast ...

Meteo "da incubo" - esperti concordi : arriva la giornata peggiore : L'estate continua ad essere ad intermittenza: dopo qualche giorno di caldo ecco il ritorno del maltempo. E' in arrivo una...

Previsioni Meteo Regno Unito - arrivano diversi giorni di freddo e pioggia dopo l’estate più calda mai registrata nel Paese : Il periodo da giugno ad agosto è stato dichiarato l’estate più calda mai registrata nel Regno Unito nel suo complesso e l’estate più calda mai registrata in Inghilterra, secondo il Met Office, l’ufficio Meteorologico nazionale. Anche se AccuWeather prevede un autunno più caldo rispetto alla media nel Paese, nei prossimi giorni è atteso un cambiamento verso condizioni più fresche e umide. Una depressione in lento movimento dalla Scozia ...

Oggi termina l’estate Meteorologica - e sta per arrivare l’equinozio : ecco DATA e ORA dell’inizio ufficiale dell’autunno astronomico : Inizia Oggi 1° settembre 2018 l’autunno meteorologico e si archivia quindi l’estate meteorologica. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 23 settembre, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dall’Equinozio d’autunno. Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale ...

Allerta Meteo : nell’ultimo giorno di Agosto arriva il maltempo - poi tra Sabato 1 e Domenica 2 Settembre si scatenerà una Tempesta Autunnale [MAPPE] : 1/14 ...

Meteo - addio estate : sull’Italia arrivano nuvole e pioggia - crolla la temperatura : Una pesante perturbazione da giovedì interesserà il nord dell'Italia portando piogge e temporali anche intensi che via via si diffonderanno anche al centro. Preludio di un weekend fatto di piogge continue che non daranno tregua alle regioni centro settentrionali con un deciso calo termico.Continua a leggere

Meteo. Torna il sole con un caldo da fine estate - ma poi arrivano i temporali : Fino a mercoledì cielo soleggiato con temperature in aumento e clima quasi afoso. Giovedì tuttavia la situazione è destinata già a cambiare con il ritorno delle piogge.Continua a leggere

Meteo - arriva la burrasca : freddo - grandine e rischio trombe d'aria : Una perturbazione giunta dal Nord Europa porterà intensi fenomeni piovosi che coinvolgeranno soprattutto il Centro-Nord...

Meteo : sulle Dolomiti arriva la neve : ANSA, - VENEZIA, 24 AGO - Le previsioni Meteorologiche per le Dolomiti indicano una nevicata fra sabato e domenica con apporti complessivi di 15-25 cm di neve a 2500 metri di quota e di 30-50 a 3000 ...