Mercedes-AMG - Le foto spia ufficiali della Project One

Mercedes-AMG A 35 4MATIC : debutta un nuovo ed emozionante concetto di Hot hatch [FOTO] : Ogni dettaglio della nuova Mercedes-AMG A 35 4MATIC è stato concepito per garantire la migliore dinamica di marcia senza trascurare per questo il comfort d’uso quotidiano La nuova A 35 4MATIC arricchisce la gamma AMG di un modello base accattivante sotto ogni aspetto. Poiché lo sviluppo della A 35 4MATIC è stato contemporaneo a quello della futura A 45 4MATIC, e quindi programmato fin dall’inizio nella progettazione della ...

Mercedes-AMG A 35 4Matic - 306 CV per la compatta a trazione integrale : In medio stat virtus. E per la nuova Mercedes-AMG A 35 4Matic da 306 CV è davvero il caso di dirlo. La nuova compatta di Affalterbach è infatti pensata per colmare il divario che fino a oggi ha separato le versioni con motorizzazioni tradizionali dalla AMG A 45 che, con l'ultima evoluzione della precedente generazione, è arrivata a toccare i 381 CV. Oltre a questo, la nuova sportiva rivestirà un ruolo estremamente importante per la Stella, ...

Mercedes-AMG GT 43 4Matic+ : debutta l’irresistibile supercar quattroporte teutonica [FOTO e PREZZO] : Il nuovo bolide a quattro porte della Casa teutonica è un vero e proprio camaleonte in grado di soddisfare le più svariate esigenze di guida La Casa della stella tre punte ha svelato la nuova versione della sua supercar a quattro porte battezzata Mercedes-AMG GT 43 4Matic+. La vettura risulta equipaggiata con il motore a 6 cilindri in linea da 3,0 litri in grado di scaricare sulla trazione integrale 4MATIC ben 367 CV e 500 Nm di coppia ...

Mercedes-AMG GT - La quattro porte diventa 43 4Matic+ : A sei mesi di distanza dal debutto della GT a quattro porte al Salone di Ginevra, la Mercedes-AMG ha diramato i prezzi della sportiva, presentando, con l'occasione, anche la nuova versione ibrida 43 4Matic+. Questa nuova motorizzazione, strettamente imparentata con l'altra ibrida della gamma, la 53 4Matic+, si pone alla base dell'offerta commerciale della sportiva tedesca che, in Germania si proporrà con prezzi a partire da 95.259 euro. Alla ...

Mercedes-AMG A 35 : svelati i primi segreti della futura sportiva compatta della Stella [FOTO] : Alcune immagini anticipano il debutto della futura sportiva realizzata dall’atelier di Affalterbach La Casa Di Stoccarda ha diffuso alcune immagini teaser che svelano i primi dettagli estetici della futura Mercedes-AMG A 35, versione sportiva della baby-Mercedes sviluppata dall’atelier di Affalterbach che sarà svelata in occasione del Salone di Parigi. Pronto a sfidare Audi S3, Bmw 135i e Volkswagen Golf R, la A35 si posizionerà sotto la ...

Mercedes-AMG - solo per lItalia le Race Edition : Lo scorso anno in Italia sono state vendute 1.000 Mercedes-AMG, ma nel mondo sono state 132 mila . Le Race Edition hanno allora il compito di trainare le vendite nel nostro Paese, nonostante il ...

AMG - Mercedes sempre più sportiva con la Race Edition : Evidente la scelta di sfruttare il legame tra AMG e il mondo delle corse, tanto da aver scelto il F1 Milan Festival per mostrare i nuovi modelli, che hanno un allestimento decisamente orientato sulla ...

Mercedes-AMG - Partiti i collaudi della CLA 45 : Nella sua seconda generazione la Mercedes-Benz CLA evolverà le proprie linee riprendendo un'impostazione che la renderà una vera e propria baby CLS. Dopo i primi avvistamenti delle varianti più tradizionali, ora per i collaudatori di Affalterbach è giunto il momento dare il via ai test su strada della versione AMG che, rispetto al modello uscente, arriverà a proporre un livello prestazionale ancor più elevato.Più aggressiva che mai. Oltre alle ...

Nuova Mercedes-AMG C 63 : la sintesi della potenza e il massimo del lusso [FOTO] : La C 63 è la capostipite di Mercedes-AMG e il potente otto cilindri è il suo marchio di fabbrica Potenti motori V8, dinamica di marcia entusiasmante e design specifico hanno fatto dei modelli C 63 di Mercedes-AMG i bestseller del Marchi dell’atelier tedesco. Le versioni Berlina, Station Wagon, Coupé e Cabriolet si presentano ora con esterni più definiti, interni ancora più dinamici e una sportività ancora più accentuata. Il cambio a 9 ...

Mercedes-AMG C 63 - Con il facelift si aggiorna tutta la gamma : La Mercedes-Benz completa l'aggiornamento della Classe C presentando la versione più sportiva: la Mercedes-AMG C 63, declinata nelle versioni berlina, wagon, coupé e cabriolet. Il restyling ha introdotto novità di dettaglio a livello estetico e di finitura, ma è l'occasione per presentare importanti aggiornamenti tecnici pensati per esaltare il piacere di guida. Restyling leggero, novità per volante e strumentazione. Le modifiche alla ...

Mercedes-AMG GLE 63 - Su strada il prototipo della Suv sportiva : Un muletto della Mercedes-AMG GLE 63 è stato sorpreso su strada durante una fase di test, anche se recentemente abbiamo già pubblicato delle foto spia della sorella da cui deriva, la GLE in versione "normale". Il prototipo è ancora protetto dalle pellicole, ma non è messa in dubbio la sua appartenenza all'elite dei modelli di Affalterbach, grazie ai numerosi dettagli esclusivi. La Suv dovrebbe debuttare all'inizio ...