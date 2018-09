Menoona | portata in Pakistan con l’inganno | sta tornando in Italia

vanityfair

: 'La ragazza trattenuta in Pakistan sta rientrando in Italia' - gib_barbara : 'La ragazza trattenuta in Pakistan sta rientrando in Italia' - NewsTG_ : #ULTIMORA PAKISTAN: Ragazza portata con l'inganno e trattenuta nel suo Paese: Moavero: Menoona Safdar sta tornando in Italia -

(Di giovedì 20 settembre 2018)Safda sta ritornano a Monza, dove potrà riprendere la scuola superiore. Lo conferma la Farnesina: la 23enne, trattenuta contro la propria volontà in, si è imbarcata su un volo diretto in. Voleva continuare a studiare: frequentava il quarto anno del liceo, mancava un anno all’esame di maturità. Invece i genitori e la sorella avevano scelto un destino diverso per lei: nel 2015 le avevano impedito di continuare la scuola, e due anni dopo l’avevano riin. Avevano scelto un giovane e volevano chediventasse la sua sposa. Per un anno, la giovane è stata segregata nella terra d’origine dei genitori, soffrendo e domandandosi come riuscire a tornare in. Ma senza mai trovare una soluzione. Poi ha deciso di chiedere aiuto e ha scritto una lettera alla sua scuola, in provincia di Monza, spiegando che se aveva smesso di frequentare le lezioni, ...