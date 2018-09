Meno pil più disoccupazione Ecco l' Italia del cambiamento | in peggio

Piera - due figli - separata da un marito violento : "Se passa il Ddl Pillon sempre Meno donne reagiranno e denunceranno" : Sospira Piera. "Prima di scrivere questa proposta ci hanno pensato, ma lo sanno come vanno le cose nella realtà?". Sbuffa. La proposta di cui parla è il disegno di legge sull'affido condiviso presentato dal senatore leghista Simone Pillon, ora sul tavolo della Commissione Giustizia del Senato, già definito "maschilista, retrogrado, una controriforma". Piera, la chiameremo così per tutelarla, non nasconde la rabbia. ...

Spagna - pullman si schianta contro un pilastro : alMeno 5 morti e 15 feriti : Diverse persone sono morte e ci sono almeno 15 feriti nello schianto di un autobus contro un pilone di un ponte ad Aviles, città spagnola nella regione delle Asturie. Le foto e i video pubblicati dai media locali mostrano la parte anteriore dell'autobus tagliata in due per la violenza dell'impatto.Continua a leggere

Spagna - pullman contro il pilastro di un viadotto : alMeno 5 i morti : È di almeno 5 morti e 15 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un pullman a 5 km da Aviles, nelle Asturie, Spagna. Il mezzo, partito da Gijon, si è schiantato contro il pilone di un viadotto. Anche l'autista del mezzo sarebbe tra i feriti, secondo quanto riporta El Pais.Il pullman si è schiantato frontalmente contro un pilastro in cemento di un viadotto in costruzione. Il conducente avrebbe ...

Us Open – Cilic ‘distrugge’ Copil - il roMeno costretto al ritiro al primo turno : Marius Copil si ritira al terzo set del primo turno degli Us Open contro Marin Cilic, il numero 7 della classifica Atp stende l’avversario Sotto il sole cocente di New York Marin Cilic stende in due set Marius Copil al primo turno degli Us Open 2018. Il romeno, numero 82 della classifica Atp, si ritira al terzo set, dopo due parziali di gioco persi. Con i risultati di 7-5, 6-1 ed un terzo set lasciato sul punteggio di 1-1, il tennisa ...

Il Pil cresce Meno del previsto : l'Italia è l'unico Paese del G7 a rallentare : L'economia italiana va controcorrente e, nonostante la sostanziale tenuta della crescita internazionale, rallenta, rivelandosi l'unico caso tra i Paesi del G7. La decelerazione era nota, l'Istat ha pubblicato i dati a fine luglio annunciando che nel secondo trimestre dell'anno il Pil è cresciuto dello 0,2% contro lo 0,3% dei primi tre mesi.Ora l'Ocse certifica però che nel gruppo dei grandi di cui ancora il nostro Paese fa parte, ...

Genova - rischia di crollare uno dei piloni rimasti in piedi. AlMeno 39 morti. Ricerche proseguono : 17.33 - Contrariamente alla notizia circolata qualche ora fa, il Comando dei Vigili del fuoco fa sapere che "le Ricerche di vittime e dispersi non sono mai state sospese e continuano tuttora. Il ponte è monitorato costantemente perché come evidente da ieri ci sono rischi, ma le attività non hanno mai subito interruzioni" spiegano dal Comando VdF.14.50 - Sono davvero ridotte le speranze di riuscire a salvare le abitazioni che si trovano sotto ...

Meno pil e più disoccupati : c'è bisogno di uno choc fiscale e più investimenti : Teleborsa, - "Con Meno PIL e la disoccupazione in crescita non ci sono alternative. Per rilanciare questo paese è necessario uno choc fiscale e tornare ad investire". E' il commento del coordinatore ...

F1 Gp Germania - i piloti : per cambiare Meno tecnologia e più sorpassi : Con due semi-agre sarebbe uno sport diverso. Servono altre formule per migliorare il format ', gli ha fatto eco Sabastian Vettel della Ferrari. ' Se fossimo più vicini in gara sarebbe meglio. Sulla ...

Conti pubblici - Ue chiede a Italia correzione alMeno 0 - 3% PIL : Teleborsa, - Dall'Ecofin arriva il via libera alle raccomandazioni specifiche per Paese pubblicate dalla Commissione Ue a maggio. Per l'Italia viene chiesto "uno sforzo strutturale di almeno lo 0,3% ...