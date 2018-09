Matteo Salvini e Giorgia Meloni | granata grillina | ' Fanno fuori Fratelli d' Italia Si

Pif vs Matteo Salvini - lo scontro continua : 'La 'ndrangheta fa più danni degli immigrati' : Lo scontro è iniziato alcuni giorni fa, quando Pif (pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto) ha deciso di inoltrare un messaggio al ministro dell'Interno. ''Io voglio un ministro che dica 'abbiamo abbattuto una casa abusiva', non 'una casa abusiva dei sinti'' aveva affermato il regista, ricevendo in cambio un duro tweet del vicepremier Matteo Salvini. Oggi, Pif ha pubblicato un video in cui replica e chiarisce la propria posizione, aggiungendo che ...

Chef Rubio vs Matteo Salvini/ "Parlerei d'altro volentieri ma c'è bisogno di dare voce a chi la pensa come me" : Chef Rubio è finito nel degli haters per le sue posizioni contro Matteo Salvini: "Bisogna smettere di parlarne perché se non si parla del problema alla fine quello non esiste"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:40:00 GMT)

Matteo Salvini - la donna con cui vuole espugnare Firenze e cancellare per sempre Matteo Renzi : L'onda verde leghista che ha travolto la Toscana già alle ultime elezioni Politiche e poi alle Comunali punta dritto verso Firenze, patria del Renzismo, tra le ultime roccaforti rosse rimaste in piedi.

Matteo Salvini annuncia il Decreto Immigrazione : 'Vieni a casa nostra? Rispetta gli italiani' : In arrivo, c'è il Decreto Immigrazione. E Matteo Salvini lo annuncia così sui social. Il ministro dell'Interno ripropone un breve estratto della sua intervista a Domenica Live di Barbara D'Urso , dove ...

I paesi africani pretendono le scuse da Matteo Salvini : “Parole dispregiative sui migranti” : Non sono accettabili per l'Unione africana le parole di Matteo Salvini con cui ha pubblicamente paragonato gli immigrati africani agli schiavi. Durante la Conferenza di Vienna sull'immigrazione, infatti, il vicepresidente del Consiglio italiano ha esplicitamente detto: "Non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi".Continua a leggere

L’Africa chiede le scuse di Matteo Salvini : L’Africa pretende le scuse di Matteo Salvini. Le parole del vicepremier sono motivo di «costernazione» per l’Unione africana (Ua), che non ha gradito l’accostamento dei richiedenti asilo agli schiavi, fatto dal leader della Lega al vertice di Vienna della scorsa settimana nello scontro con il ministro del Lussemburgo....

Ex calciatore juventus - attacca Matteo Salvini : “Io mi vergognerei” : Ex difensore di Parma, juventus e Barcellona, autore del libro “Le mie stelle nere” parla dell’Italia, del razzismo e di Salvini in una lunga intervista a FamigliaCristiana.it “Come mi troverei nell’Italia di Salvini?Ascolta, io nel 2002 giocavo in Italia quando Jean Marie Le Pen arrivò al ballottaggio contro Chirac nelle elezioni presidenziali francesi. Io allora mi vergognai di essere francese. Mi dissi: come si ...

Matteo Salvini : "Lo spread me lo curo io - mangio pane e spread" : "Lo spread me lo curo io, io mangio pane e spread". Così il vicepremier della Lega Matteo Salvini, ospite a 'DiMartedì' su La7, rispondendo sulle difficoltà che l'Italia potrebbe incontrare se dovesse pagare di più per il suo debito pubblico."Le persone ci prestano soldi se l'Italia torna ad essere un Paese serio che lavora", ha detto Salvini, secondo cui "lo spread è tornato bassissimo", mentre "la gente per ...

Matteo Salvini : “Masturbarsi in pubblico deve tornare a essere un reato” : "Masturbarsi in pubblico deve tornare ad essere un reato" sono le parole espresse dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini per commentare la multa al 28enne che si masturbò davanti a una ragazzina. Ha annunciato poi di voler scrivere una lettere al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede per poter "rimediare".Continua a leggere

Matteo Salvini - l'ex magistrato Carlo Nordio smonta le accuse contro il ministro : 'Non rischia nulla' : ... 'È impensabile che il Senato dia l'autorizzazione a procedere - ha detto a Italia oggi - perché si tratta di una decisione, quella di Salvini, squisitamente politica'.

Matteo Salvini - Iva Zanicchi sgancia la bomba : 'Cosa l'ho visto fare quando eravamo al parlamento Ue' : Iva Zanicchi, 78 anni, cantante, attrice, presentatrice ed ex donna politica, prende il posto di Mara Venier a Tu si que vales, lo show del sabato sera di Maria De Filippi, su Canale 5, al via il 29 settembre. È una delle novità più gustose del palinsesto Mediaset. Ma più che la tv, è per il teatro che non prende sonno quando Maria le ha fatto la proposta, come ha reagito?--«quando ha chiamato mi sono detta subito disponibile, avrei mollato ...

ENRICO MENTANA - LA BATTUTA SU LUIGI DI MAIO E Matteo SALVINI/ Video : "Siamo vicini al test di gravidanza" : Ospite di Tagadà, ENRICO MENTANA ha commentato l'attuale legame tra LUIGI Di MAIO e MATTEO SALVINI con una BATTUTA: "Siamo vicini al test di gravidanza". Ma come accade anche nelle...(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 19:08:00 GMT)

Ora Matteo Salvini e la Lega vanno alla guerra anche contro la cannabis light : Con una circolare resa pubblica in questi giorni, il ministro dell'Interno indica alle forze di polizia come agire per contrastare la diffusione della cannabis light e propone un'interpretazione repressiva della legge in vigore. Si prospetta uno scenario di grande incertezza per i commercianti e gli operatori del settore, che rischiano accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che il sequestro della merce.Continua a leggere

Prove d'intesa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : Prove d'intesa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini nel vertice serale ad Arcore. Sul tavolo dell'incontro, durato circa due ore e al quale hanno preso parte anche Antonio Tajani e Giancarlo ...