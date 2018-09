MATCH IT NOW In piazza per incrementare il numero dei donatori di midollo osseo

Volley - entra in campo per servire la battuta sul MATCH point : il “miracolo” di Baranowicz (svincolato) in Italia-Argentina : Quarto set, Italia in vantaggio sull’Argentina 27 a 26, con il match point tra le mani, ma decisamente in affanno (gli avversari avevano chiuso un gap di otto punti). Il ct Gianlorenzo Blengini ai affida al palleggiatore di riserva Michele Baranowicz, senza contratto, per la battuta. E il giocatore ex Piacenza fa il miracolo. battuta perfetta, forte e precisa: ace e Italia che si aggiudica la terza partita su tre dei Mondiali. Video ...

Serie A in campo per "MATCH it now" : al via la settimana per la donazione del midollo osseo : Serie A in campo - Si conferma la vicinanza del mondo sportivo alla manifestazione. La Lega Serie A sostiene la settimana e durante la quinta giornata di campionato, 21-22-23 settembre, sarà esposto ...

Lazio - Cataldi : 'Testa all'Empoli'. Peruzzi in prima linea per 'MATCH it now' : Punta dritto all'obiettivo, Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio, tornato dal prestito al Benevento, si allena, aspettando un'occasione. 'Guardare avanti, mai mollare' scrive su Instagram il ...

Sant'Elpidio a Mare. "Un giorno di sport" cresce ancora e abbraccia anche la solidarietà entrando nel circuito MATCH it now! : Un giorno di Sport diventa, quindi, un evento con visibilità nazionale, nell'obiettivo di crescere, anno dopo anno, come manifestazione che rappresenta le realtà del territorio legate al mondo dello ...