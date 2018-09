“Mara | Mara…” Che caos a UeD! Tutti contro la Fasone La decisione non piace

caffeinamagazine

: RT @doncasterangel: Luigi:”ho detto Mara” Mara:”ti ho sognato” Redazione:” se c’è un colpo di fulmine per entrambi, Dovete abbandonare il t… - FedericaZera : RT @doncasterangel: Luigi:”ho detto Mara” Mara:”ti ho sognato” Redazione:” se c’è un colpo di fulmine per entrambi, Dovete abbandonare il t… - doncasterangel : Luigi:”ho detto Mara” Mara:”ti ho sognato” Redazione:” se c’è un colpo di fulmine per entrambi, Dovete abbandonare… - GinevraYves : Luigi che aveva già puntato Mara, Mara che manda via tutti i corteggiatori ma sogna Luigi tutta la notte. MA COSA S… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Pioggia di critiche per la nuova corteggiatrice di ”Uomini e Donne”. Mara, bellissima, lunghi capelli color miele, pelle ambrata e occhi color cerbiatto, ha fatto la sua primissima apparizione nello studio di Maria De Filippi l’11 settembre raccontando la sua triste storia. La ragazza ha dichiarato di aver sofferto molto le difficoltà economiche della sua famiglia, costretta a sopravvivere in condizioni difficili. Mara si è dovuta occupare delle sue tre sorelle minori, sostituendosi ai suoi genitori, costretti a lavorare giorno e notte. La giovane siciliana ha affermato commossa di sentirsi sola, sentendosi l’unico punto di riferimento e di sostegno per se stessa. È arrivata a ”Uomini e Donne” perché desidera un uomo con ideali e valori e il suo sogno più grande è quello di diventare mamma e di poter avere presto una famiglia. La storia ...