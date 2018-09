Manovra | Tria | “Pace Fiscale non è condono | ok Reddito” Ultime notizie | Di Maio-Salvini

Manovra - Tria : ancora allo studio platea reddito cittadinanza. Fraccaro : serve Manovra anticiclica : Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo ad un question time in Senato, in merito alla misura del reddito di cittadinanza.

Manovra - Tria : pace fiscale non è condono.Verifiche su platea reddito : Lo ha ricordato il ministro dell'Economia, ricordando che per i cittadini di paesi terzi erano previste una serie di condizioni. "Si è consapevoli che requisiti relativi a cittadinanza e residenza ...

Manovra - Conte : in costante contatto con Tria - i conti saranno in ordine : Sul 2% "ho tirato fuori un numero per dire 'non impicchiamoci adesso ai decimali'. Anche oggi in riunione ho avuto un contatto costante con il ministro Tria: siamo in piena fase di elaborazione della Manovra e dei suoi dettagli, In questo momento non ha senso tirare fuori un numero. Voglio tirare fuori un numero come esito di un processo" ma in ogni caso "alla fine dovrà uscire un numero che ...

Manovra - Tria : misure - risorse in Nota Def : 15.44 "Parlare di pace fiscale non significa varare un nuovo condono", ma significa piuttosto "fisco amico",con "iniziative di aiuto ai cittadini in difficoltà". Così il ministro dell'Economia Tria. Occorrono approfondimenti tecnici e al momento "non è possibile una stima degli effetti di gettito" della pace fiscale, aggiunge. Anche per il reddito e pensione di cittadinanza si sta ...

Manovra - Tria : misure graduali garantendo equilibrio saldi strutturali : L'obiettivo del governo 'è assicurare una graduale realizzazione degli interventi di politica economica compatibilmente con l'esigenza di garantire l'equilibrio dei saldi strutturali'.

Manovra - Tria : misure - risorse in Nota Def : 15.44 "Parlare di pace fiscale non significa varare un nuovo condono", ma significa piuttosto "fisco amico",con "iniziative di aiuto ai cittadini in difficoltà". Così il ministro dell'Economia Tria. Occorrono approfondimenti tecnici e al momento "non è possibile una stima degli effetti di gettito" della pace fiscale, aggiunge. Anche per il reddito e pensione di cittadinanza si sta definendo "la platea dei destinatari,in linea con il contratto ...

Manovra : pressing su Tria per mantenere le promesse : Resta la tensione nel governo. Il ministro dell'economia non vuole sforare il deficit. Di Maio ripete che le promesse fatte saranno mantenute, anche a costo di superare al 2% -

Manovra - Travaglio : “Tria irremovibile su deficit all’1 - 6%? Confido che abbia deciso responsabilmente suo incarico” : “Legge di bilancio e promesse del governo Conte? Io Confido nel fatto che Giovanni Tria, quando ha accettato il suo incarico in un governo che aveva già pubblicato il contratto, abbia letto il programma concordato e quindi responsabilmente abbia deciso di fare il ministro dell’Economia”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la posizione granitica del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ...

Manovra - Conte e Di Maio a Tria : deficit al 2% - 'non impicchiamoci sui decimali' : Il deficit si può sforare, per fare quello che serve e poi rientrare in uno o due anni, il pressing del premier e del vicepremier sul ministro dell'Economia -

