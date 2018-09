Manovra | ministro Fraccaro a Tgcom24 | ' Travalica alcuni limiti ma conti al sicuro'

Manovra - Di Maio : "Ho piena fiducia nel ministro Tria" : "Ho piena fiducia nel ministro dell'Economia Giovanni Tria per quello che sta facendo e ho piena fiducia nel gioco di squadra che stiamo facendo come governo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti durante ...

Il Ministro dell'Interno : quota 100 in Manovra e libera per tutti i lavoratori : Intorno alle pensioni le voci e le indiscrezioni relative ai provvedimenti di riforma da attuare sono all’ordine del giorno. Nella prossima legge di bilancio dovrebbe entrare la quota 100, la misura che consentirebbe di accedere alla pensione sommando età e contributi previdenziali dei lavoratori . Si tratta della misura promessa da Movimento 5 Stelle e Lega, cioè i due partiti di governo e dai loro rispettivi leader, Luigi Di Maio e Matteo ...

Manovra - il ministro Lezzi al lavoro per un "pacchetto Sud" : Spinta agli investimenti, pubblici e privati. E stabilizzazione del bonus al 100% per i contratti stabili per le imprese che assumono a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, che altrimenti scade a fine anno. Sono alcune delle misure allo studio, e sponsorizzate dal ministero, per inserire nella Manovra un 'pacchetto Sud' che potrebbe includere anche un ampliamento della platea dell'incentivo per i giovani imprenditori 'Resto al Sud'.Contattata ...