Manovra - governo rassicura su compattezza e tenuta conti : Ma non siamo fuori dal mondo, dovrà dare il segno che teniamo i conti in ordine".E per farlo bisognerà tenere conto anche del peggioramento delle stime sul Pil 2018, certificato oggi dall'Ocse che ha ...

Manovra - Di Maio : 'Governo compatto - trovare risorse o a casa' : 'Questo è un governo compatto, che sta mettendo insieme le risorse, che ci sono, per mantenere le promesse fatte agli italiani perché il M5s non ha dimenticato le promesse fatte in campagna elettorale.

Manovra - Gros-Pietro : Da governo ripetute rassicurazioni su tenuta conti

Manovra - Di Maio : 'Non sforeremo 3% mandando fuori giri conti' - 'Un governo serio i soldi per le riforme li trova' : Non possiamo aspettare 2-3 anni, governo serio soldi li trova - "Un governo serio, che ha fatto delle promesse i fondi li trova e non è un attacco al ministro dell'economia. Qualora non si trovassero ...

Conte ha spiegato cosa ci sarà nella Manovra del governo : 'La pace fiscale si farà: è imprescindibile. Così come, con gradualità, attueremo la flat tax'. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in un'intervista a La Verità . 'Il fisco è iniquo. La flat tax ...

Tensioni nel governo su Manovra e Olimpiadi - M5s contro Tria : "Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministro Tria - ha detto il super-ministro - ma chiedo che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli italiani che sono in ...

Manovra - stallo sulle coperture : il governo rispolvera le 'forbici' : Per superare l'impasse tra Di Maio e il ministro dell'Economia Tria per realizzare reddito di cittadinanza e flat tax, Lega...

Manovra : Governo rispolvera la spending - da sprechi solo 3-6 mld : Risparmi su tutto: dai costi della politica fino all'illuminazione pubblica. Un progetto mastodontico rimasto però nel cassetto e archiviato, almeno fino a ieri, definitivamente dopo la fumata nera ...

Manovra - il «condono» divide il governo : Muro contro muro. Tre ore di vertice non bastano. M5S: pensioni minime a 780 euro. I dubbi del Carroccio. L’ipotesi: taglio dei ticket sanitari. Nuovo fronte nella maggioranza sui fondi per le riforme. Ma Salvini: «Vertice proficuo»

Manovra CON PACE FISCALE - PENSIONI E TICKET/ Armonia Governo - “tagliati sprechi” : resta nodo coperture : MANOVRA Economica, vertice Governo: Conte-Di Maio-Salvini, "via i rami secchi". Armonia con Tria, "tutte le misure del Contratto ma rispetteremo gli impegni". Ecco le novità (Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 11:13:00 GMT)

Manovra - governo nel caos. Rispunta l'aumento dell'Iva : 'Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana, senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di ...