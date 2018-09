Manovra | Di Maio | Nessun aumento dell' Iva

Manovra - Di Maio : l'aumento dell'Iva è una fake news : Roma, 20 set., askanews, - l'aumento dell'Iva sarà neutralizzato per intero. Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio in merito alle indiscrezioni sulla Manovra. 'Questa cosa che aumentiamo ...

Manovra - Di Maio : “1 milione soglia troppo alta per la pace fiscale. Chi evade vada in galera. Aumento Iva? Fake news” : “Un milione di euro è una soglia troppo alta” come tetto entro il quale consentire ai contribuenti di sanare i contrasti con il fisco pagando un’aliquota molto bassa. “Chi evade il fisco deve andare in galera, sta nel contratto quindi si deve fare”. Il vicepremier Luigi Di Maio a Radio 24 è tornato sulla questione della pace fiscale cara alla Lega, chiarendo che il Movimento 5 Stelle non è “d’accordo su uno ...

Manovra - Conte e Di Maio a Tria : deficit al 2% - 'non impicchiamoci sui decimali' : Il deficit si può sforare, per fare quello che serve e poi rientrare in uno o due anni, il pressing del premier e del vicepremier sul ministro dell'Economia -

Manovra - Di Maio : possiamo sforare il deficit per mantenere le promesse : Di Maio, infine, ha "confermato la sua piena fiducia" nel ministro dell'Economia Giovanni Tria , nonostante sia intenzionato a mantenere il deficit all'1,6%.

Manovra E POLITICA/ Mattarella - spread e Ue : gli scudi di Tria contro Di Maio : Di Maio ha attaccato Tria, chiedendo che trovi le risorse per gli interventi da inserire nella Legge di bilancio, anche facendo più deficit.

Manovra - Di Maio : 'Piena fiducia in Tria' : Dichiarazioni concilianti dopo le notizie che volevano il ministro dell'Economia sulla graticola per la prudenza nel recuperare le coperture. Solo ieri l'affondo di Di Maio: 'Gli italiani sono in ...

Conte : «Reddito di cittadinanza sarà nella Manovra». Di Maio : «Manterremo le promesse attingendo a un po' di deficit» : nella manovra entreranno tutte e tre le priorità del governo: flat tax, pensioni e reddito di cittadinanza. A prometterlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro...

Manovra - Di Maio : "Attingiamo al deficit per mantenere le promesse" : La viceministra dell'economia, Lau-ra Castelli, commentando l'intenzione di Tria di mantenere il deficit al-l'1,6%, ha detto, "Vor-rebbe dire non fare quasi niente, a meno che non si facciano solo ...

Manovra - Di Maio : "Piena fiducia in Tria" : Luigi Di Maio dalla Cina mette a tacere le polemiche interne al governo sulla Manovra economica. "Non c'è nessuno scontro, ho piena fiducia in Tria e nel gioco di squadra che stiamo facendo", ...

