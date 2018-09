Manovra di Bilancio | Tria a Di Maio | “rispetto dei conti” Reddito cittadinanza a

Bilancio - Giorgetti (Lega) : “Il reddito di cittadinanza sarà nella Manovra” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ribadisce che nella manovra sarà inserito il reddito di cittadinanza: "Non è che dobbiamo fare tutto in un anno. La stessa legge di Bilancio è pluriennale. L'importante è che si incominci un sentiero".Continua a leggere

Manovra - Di Maio : legge bilancio non serve a far scendere debito : Roma, 18 set., askanews, - 'Io sono il primo ad aver detto che faremo scendere il debito pubblico e lo si farà. Ma una legge di bilancio non si fa per far scendere il debito ma per mantenere le ...

Legge di bilancio - la Manovra può valere fino a 30 miliardi - : Almeno 16 miliardi servono per le misure chiave per Lega e M5s. Da gennaio si punta a introdurre le pensioni di cittadinanza. Di Maio: "Con Tria piena armonia". La Lega propone stanziamento di 500 mln ...

Manovra - Di Maio : 'Reddito di cittadinanza sarà al centro della legge di Bilancio' : Il reddito di cittadinanza 'sarà al centro della legge di bilancio insieme al tema delle pensioni e del fisco. Per noi è imprescindibile'. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del ...

Manovra - Moscovici : «L’Italia è un problema dell’eurozona - bilancio sia credibile. In Europa ci sono piccoli Mussolini» : Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha parlato dell'Italia come di un «problema» all'interno della zona euro e ha chiesto al governo del nostro Paese «un bilancio credibile». Chi pensa che si possano rilanciare gli investimenti aumentando il deficit, ha aggiunto riferendosi a Salvini, dice «una bugia»...

Finanziaria - Moscovici : “L’Italia deve avere bilancio credibile”. Di Maio : “Manovra coraggiosa ma conti in ordine” : A un mese dal varo della legge di bilancio sale la tensione nell’esecutivo pentastellato, con i 5 Stelle in pressing sul ministro dell’Economia Giovanni Tria perché in manovra sia inserito come previsto l’avvio del reddito di cittadinanza. “Non transigerò, su questo Tria ci deve ascoltare”, ha detto a Radio Anch’io il ministro per il Sud Barbara Lezzi ripetendo che, come ha avvertito il vicepremier e ministro ...

Manovra - Dombrovskis : con Tria "visione condivisa su obiettivi prossimo Bilancio" : "Incontro molto positivo". E' così che il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis ha definito il colloquio avuto con il Ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria . I due si sono scambiati opinioni durante le riunioni informali di Eurogruppo e Ecofin in corso a Vienna. "Abbiamo una visione condivisa della situazione economica e ...

Manovra - Di Maio : reddito cittadinanza è priorità legge bilancio : Napoli, 4 set., askanews, - Il vicepremier Luigi Di Maio torna a difendere la misura del reddito di cittadinanza scagliandosi contro le agenzie di rating che non approvano il provvedimento. Da Napoli, ...

L'incertezza sulla Manovra di bilancio frena Borsa e Btp : In Europa tiene ancora banco L'incertezza sulla manovra italiana e, più ancora, sugli orientamenti di fondo della politica economica del governo presieduto da Giuseppe Conte, che pure ieri ha negato ...

Consiglio comunale di Napoli - sì alla Manovra di assestamento di bilancio : Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato la manovra di assestamento di bilancio al termine di una seduta durata dodici ore. Il documento contabile è passato a maggioranza con il voto contrario ...