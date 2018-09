Maltempo Catania | esonda torrente | soccorso automobilista a Ramacca

Nave Diciotti a Catania - i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte - : Le intemperie hanno complicato ulteriormente la permanenza degli ospiti del pattugliatore italiano che è arrivato nel porto etneo lo scorso lunedì. Al momento, fanno sapere dal Viminale, non sono ...

Nave Diciotti a Catania - i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte : Nave Diciotti a Catania, i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte Le intemperie hanno complicato ulteriormente la permanenza degli ospiti del pattugliatore italiano che è arrivato nel porto etneo lo scorso lunedì. Al momento, fanno sapere dal Viminale, non sono previste novità. Malta accusa l'Italia: non rispetta gli ...

Maltempo : allagamenti a Catania e provincia - salvati automobilisti : Un'ondata di Maltempo si è abbattuta su Catania e nella provincia. La sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco è stata impegnata ad inviare squadre operative per allagamenti, soccorsi a persone ed incendi. Da stamattina sono impegnate 12 squadre con 23 interventi espletati, e numerosi sono ancora da risolvere. I comuni principalmente colpiti sono Acireale, Mascalucia, Pedara, Aci Sant'Antonio ...

Maltempo Catania : allagamenti in città e provincia - soccorsi automobilisti : Ondata di Maltempo su Catania e provincia: numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti, soccorsi a persone ed incendi. I Comuni più colpiti sono Acireale, Mascalucia, Pedara, Aci Sant’Antonio e Viagrande. Il nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Catania è intervenuto per il salvataggio di due persone rimaste bloccate all’interno delle loro auto in via Aldo Moro ad Aci S. Antonio. I pompieri hanno operato anche ...