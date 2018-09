Maltempo | allerta meteo | forti temporali e grandinate

Maltempo in India : allerta per ciclone nell’Andhra Pradesh : allerta in India, nei distretti costieri settentrionali dello Stato dell’Andhra Pradesh per l’approssimarsi di un ciclone: a rischio i distretti di Vizianagaram, Visakhapatnam e Srikakulam. Il Dipartimento meteorologico Indiano ha reso noto che un’area di bassa pressione concentrata sul Golfo del Bengala raggiungerà nella notte la costa nord del Paese. Le raffiche di vento potrebbero arrivare a 50-65 km/h. L'articolo Maltempo ...

Maltempo - allerta arancione in Basilicata e Sardegna : Roma, 19 set., askanews, - In arrivo temporali, anche forti, in Sardegna e Sicilia, e la Protezione civile ha emesso un allerta di grado arancione per la Basilicata e la Sardegna."Un'area ...

Maltempo in arrivo : allerta gialla della Protezione Civile : Per domani 19 settembre in tutta la Sicilia si attendono temporali. Lo annuncia una nota della Protezione Civile. Forti precipitazioni e grandinate

Allerta Meteo - forte Maltempo al Centro/Sud : l’avviso della protezione civile alla vigilia del possibile “Medicane” : Allerta Meteo – L’area depressionaria proveniente dal mediterraneo Centro-occidentale, unita al flusso di correnti umide sud-occidentali in quota, sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni del Centro, con temporali su Sardegna, in estensione, dalla prossima notte, anche alla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - settimana di Maltempo estremo per Gran Bretagna e Irlanda : possibili venti fino a 180km/h e forti piogge [MAPPE] : 1/13 ...

Allerta meteo della Protezione Civile : addio estate - arriva il Maltempo in varie Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – L’intrusione di correnti d’aria più fredda in quota sul settore nord-occidentale determinerà, nel corso delle prossime ore, condizioni di moderata instabilità con piogge e temporali, anche di forte intensità, su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Allerta meteo Campania : Maltempo su Volturno - Matese - Alta Irpinia - Sannio : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta meteo valevole a partire dalle ore 14 di oggi su alcune zone del territorio. “La criticita’ idrogeologica connessa a piogge e temporali e’ Gialla su Volturno, Matese, Alta Irpinia e Sannio, indicate come zone di Allerta 2 e 4. Si prevedono locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale” si sottolinea nella nota della Protezione ...

Allerta meteo : molte nubi e piogge su Sardegna e Ovest Liguria - ondata di Maltempo in arrivo al Sud : 1/4 ...

Allerta Meteo - Maltempo in arrivo sull’Italia da Sud/Ovest : avviso della protezione civile - i bollettini e le mappe : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica determinerà una perturbazione sulle regioni del nord-Ovest del paese, accompagnata da rovesci e temporali anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni ...

Allerta Meteo - torna il Maltempo : Sardegna nel mirino delle piogge nelle prossime ore : Allerta Meteo – Cambierà localmente il tempo nel corso delle prossime ore. Un moderato ramo instabile nordatlantico, riuscirà a trovare un varco verso sud, nel promontorio anticiclonico che staziona da qualche giorno sul nostro Bacino, ma diffusamente su Centro Ovest Europa. Il punto di ingresso verso il Mediterraneo centro-occidentale sarà il Golfo del Leone, poi con cavo instabile che si ondulerà verso le Baleari, Sardegna e Nordovest ...

Maltempo - massima allerta negli Usa : l’uragano Florence si dirige verso la costa orientale : Cresce l’allarme nella costa sud-orientale degli Stati Uniti dove per giovedì si attende l’arrivo dell’uragano Florence. La tempesta si sta intensificando tanto da essere classificata categoria 4 con venti da quasi 200 130 chilometri all’ora. Secondo il National Hurricane Center la forza di Florence dovrebbe crescere ancora prima di approdare da qualche parte sulla costa sud-orientale o del Medio Atlantico. A causa ...

Allerta Meteo Estofex - Maltempo sull’Italia da Nord a Sud : rischio nubifragi - grandine isolata - forti venti e tornado : Allerta Meteo – Nuova Allerta Meteo di Estofex (European Storm Forecast Experiment) che avvisa sul maltempo imminente sul Mediterraneo orientale con un livello di Allerta 1 principalmente per nubifragi e isolata grandine di grandi dimensioni. Livello 1 anche per gran parte del Mediterraneo centrale e occidentale dove, ai nubifragi e alla grandine isolata, si aggiungono anche forti venti e un rischio medio-basso di tornado. Una corrente a getto ...

Allerta Meteo - è un venerdì di forte Maltempo sull’Italia : attenzione ai temporali pomeridiani : 1/9 ...

Allerta della Protezione Civile per il Maltempo in arrivo : forti temporali nelle prossime ore : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo in vista della perturbazione atlantica che nelle prossime ore si intensificherà sul Centro-Nord Italia, portando piogge e temporali...