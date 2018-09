Maduro | Assemblea Generale Onu in forse | ' Gli Usa vogliono uccidermi'

ilmattino

: il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato che valuterà se andare o meno all'assemblea generale delle N… - marrkino : il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato che valuterà se andare o meno all'assemblea generale delle N… -

(Di giovedì 20 settembre 2018) Quella del turco Nusret Gökce, noto come 'Salt Bae' e balzato agli onori della cronaca per la sua maniera teatrale di tagliare le bistecche e per la sua 'firma' bizzarra di sale e gomito. Una ...