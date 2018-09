M5S | nel mirino i tecnici del Tesoro Via il Ragioniere dello Stato

Puglia - consiglieri M5S : “Condannato per violenza sessuale nel Consiglio pugliesi nel mondo. Emiliano revochi la nomina” : Ritenuto responsabile di violenza sessuale su una ragazza di 17 anni, allieva della sua scuola di danza. E, qualche mese dopo, nominato componente del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo. Il gruppo consiliare M5s in Consiglio regionale della Puglia ha sollevato il caso di Michele Mangano, famoso ballerino di tarantella di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia – conosciuto come “il re delle tarantelle” – e ...

M5S - nel mirino l'apparato del Mef Tagli bloccati e risorse nascoste : Non c’è il ministro Tria nel mirino di Di Maio e del M5s, bensì il piccolo plotone di attempati e sempiterni mandarini dell’apparato del Mef. Motivo? "Nascondono i soldi per il reddito di cittadinanza" Segui su affaritaliani.it

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Tria nel mirino di Lega e M5S (19 settembre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Olimpiadi 2026, bocciata la candidatura a 3 dell'Italia. Champions League, emozionante rimonta dell'Inter sul Tottenham (19 settembre 2018)(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Regioni nel mirino M5S : i fondi sono a rischio : Il Movimento Cinque Stelle e la Lega preparano la battaglia agli sprechi. Nel mirino del governo ci sono i vitalizi. Un punto caro ai grillini che di fatto delle sforbiciate agli assegni d'oro stanno facendo un vero e proprio simbolo della loro permanenza al governo.Dopo aver annunciato i tagli alle pensioni sopra i 4500 euro, i pentastellati mettono nel mirino i vitalizi degli ex consiglieri regionali. Il tema è stato affrontato nel vertice ...

Tensioni nel governo su manovra e Olimpiadi - M5S contro Tria : "Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministro Tria - ha detto il super-ministro - ma chiedo che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli italiani che sono in ...

Ferrovie Appulo Lucane - scontro Emiliano-Toninelli : "Smania poltrone di M5S può rallentare lavori per Matera 2019" : Il governatore pugliese accusa il ministro di voler nominare un presidente vicino ai Cinque Stelle. Toninelli: "L'ho invitato per rassicurarlo, ma ha rifiutato"

Gennaro Migliore : 'M5S e Lega metteranno le mani nelle tasche degli italiani' : Stamane ai microfoni di Radio Radicale, il deputato del Pd, Gennaro Migliore ha parlato del futuro del Partito Democratico, a proposito delle voci che si sono suste nelle ultime ore su un ipotetico scioglimento e una conseguente rifondazione del partito. L'ex sottosegretario alla Giustizia ha spiegato: Io penso che dopo una sconfitta così severa come quella che abbiamo avuto il 4 marzo, l'esigenza di una rifondazione completa del Partito ...

Tajani : 'Governo M5S-Lega non durerà'; sul ponte Morandi : 'Toninelli si deve dimettere' : Previsione a lunga scadenza non positiva da parte di Antonio Tajani, relativa al governo giallo-verde. Per il vice presidente di Forza Italia, l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle non è 'naturale', dunque destinato a franare. Nel corso del suo intervento a 'Non Stop News' sulle frequenze di Rtl 102.5, Tajani ha inoltre previsto una risalita del centrodestra in termini di consensi elettorali. 'La Lega deve tornare parte integrante del ...

MANOVRA - DI MAIO SFIDA TRIA : “PENSIONI MINIME A 780 EURO”/ M5S contro maxi condono Lega : i nodi nel vertice : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per TRIA conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:22:00 GMT)

MANOVRA - DI MAIO VS LEGA : “M5S NON VOTA CONDONO”/ Sfida a Tria : “pensione cittadinanza nel contratto” : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la LEGA dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:26:00 GMT)

Manovra - Di Maio 'M5S non è disponibile a votare condoni. Pensione di cittadinanza è nel contratto' : Il Movimento 5Stelle 'non è disponibile a votare nessun condono'. A pronunciare l'altolà è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. 'Se si tratta di pace fiscale, di saldo e ...

Di Maio : «M5S non voterà condoni. Le pensioni di cittadinanza sono nel contratto» : ... qui, i contrasti sulle pensioni minime a 780 euro tra Alberto Brambilla, esperto di previdenza vicino alla Lega, e la viceministra grillina all'Economia Laura Castelli ,. «Il M5S non è disponibile a ...

Di Maio : «M5S non voterà condoni Pensioni di cittadinanza nel contratto» : Il vicepremier: «Brambilla parla a titolo personale, la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi che la Lega»

Tajani : «Lega-M5S cocktail contro natura. E Toninelli si deve dimettere» : «Io scommetto che questo governo non durerà 5 anni. Non penso che Lega e M5S potranno continuare ad andare insieme. Sono troppi diversi, si vedono i contrasti ogni giorno. Non mi pare una coalizione ...