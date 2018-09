M5S | legge anti-casta è qui | taglio a numero parlamentari

M5S e Lega presentano la proposta di legge che taglia le pensioni d'oro : tocca Quirinale - Camere e sindacati : Presentato in commissione lavoro alla Camera il testo che prevede il tetto a 4500 euro netti e il ricalcolo secondo il metodo contributivo -

Rai - Liuzzi (M5S) : “Nessuna offerta a Berlusconi. Imbarazzo per appoggio di FI? No - per eleggere Foa è necessario” : “Non c’è stato nessun compromesso. Da parte nostra nessun accordo con Forza Italia. Noi andiamo avanti con Foa”. A dirlo è la deputata del M5s, Mirella Liuzzi, dopo in Commissione di Vigilanza ha dato l’ok al Cda Rai per esprimere un nome per la presidenza della televisione pubblica (con l’astensione di Forza Italia). “Se Forza Italia voterà per Marcello Foa non ci sarà nessun Imbarazzo. Sono necessari i due ...

Tagli alle pensioni d'oro anche per i sindacalisti. Depositata la legge M5S-Lega alla Camera : "Rimediare alla disparità di trattamento" in favore degli assegni previdenziali per i lavoratori delle organizzazioni sindacali. E' quanto prevede un articolo della proposta di legge M5S-Lega sulle pensioni d'oro Depositata oggi in commissione Lavoro alla Camera. Il testo "mira a riportare ad un regime di equità l'applicazione del calcolo della base imponibile a fini pensionistici, attualmente più favorevole ai lavoratori ...

Riduzione dei parlamentari e taglio delle pensioni d’oro : presentate le proposte di legge del M5S : Il MoVimento 5 Stelle ha depositato oggi alla Camera tre proposte di legge: una per la Riduzione del numero dei parlamentari; un'altra, che andrà in parallelo alla prima, per l'introduzione del referendum propositivo; e, infine, il testo che prevede il taglio delle pensioni d'oro, quelle superiori ai 4.500 euro mensili.Continua a leggere

[Il punto] Legge di Bilancio - Di Maio con le spalle al muro ma la spending review può salvare il M5S : Di Maio e Salvini hanno preso precisi impegni in merito con gli elettori, anche perché non farlo avrebbe ripercussioni devastanti sulla domanda dei consumi e dunque sulla già fragile economia ...

Eutanasia - Mina Welby consegna a Fico le firme per legge di iniziativa popolare. E il senatore M5S Mantero rideposita suo ddl : Dopo la vittoria della battaglia per il Biotestamento nella scorsa legislatura, l’associazione Luca Coscioni riparte dalla proposta di legge di iniziativa popolare sull’Eutanasia. Una delegazione composta da Mina Welby, Marco Cappato e Filomena Gallo ha consegnato al presidente della Camera Roberto Fico le 130mila firme dei cittadini che hanno sottoscritto la legge di iniziativa popolare. Il provvedimento era stato depositato in ...

Legge di bilancio e reddito di cittadinanza - pressioni M5S su Tria : dopo rumors arrivano le smentite : Ennesima girandola di rumor e smentite sul futuro del ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, dato più volte sul punto di perdere la poltrona.

Di Maio : "Reddito di cittadinanza in legge di bilancio"/ Ultime notizie M5S "o si farà o problemi per Governo" : Di Maio: "Reddito di cittadinanza in legge di bilancio". Ultime notizie M5s, il ministro del Lavoro avvisa la Lega:"o si farà o problemi per Governo".(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 09:30:00 GMT)

Brindisi. Bozzetti - M5S - : "Serve una legge speciale per la città. Emiliano rispetti gli impegni presi con la mozione 'Salva Brindisi'" : Una legge che, d'intesa con istituzioni e realtà economiche locali, guardi al benessere del territorio e provi a risolvere una volta per tutte le criticità, rilanciando finalmente l'economia e ...

Di Maio : “negozi chiusi la domenica entro 2018”/ Commercio - Ministro M5S : “sì a legge - basta liberalizzazioni” : Negozi chiusi la domenica? Sulle proposte di M5s e Lega il mondo del Commercio è diviso, ma è partito il dibattito. Ultime notizie: si va verso la revisione delle liberalizzazioni di Monti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Travaglio a Salvini : trasformi la Lega in un ‘movimento leggero’ come il M5S : Lo scontro istituzionale tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini [VIDEO] e la magistratura italiana è aperto. La lettera inviata al Viminale dalla procura di Palermo, letta in diretta Facebook da Salvini, che informa il ministro di essere indagato per sequestro di persona aggravato per il caso Diciotti, ha dato il via ad un testa a testa tra poteri dello Stato dalle conseguenze ancora inimmaginabili. E il sequestro di 49 milioni dalle casse ...

Reddito di cittadinanza - Castelli (M5S) : “È misura necessaria. Sarà nella prossima legge di Bilancio e partirà dal 2019” : “Il Reddito di cittadinanza? Per noi è una misura necessaria: Sarà nella prossima legge di Bilancio e partirà dal 2019″. A dirlo, alla festa del Fatto Quotidiano in corso a Marina di Pietrasanta, è il viceministro all’Economia, Laura Castelli. “Faremo il Reddito di cittadinanza con risorse che ci sono già – ha spiegato – ma che negli anni scorsi sono risultate improduttive, o non hanno funzionato, e con ...

Vaccini - proposta di legge M5S-Lega : 'Obbligo solo per emergenze sanitarie' : solo in caso di emergenze sanitarie si potranno adottare piani straordinari d'intervento con l' obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita e per gli esercenti le ...

Vaccini - la proposta di legge M5S-Lega : “Obbligo solo in caso di emergenza sanitaria. Sanzioni fino a 500 euro” : Vaccini obbligatori solo in caso di “emergenze sanitarie”. La proposta di legge “sull’obbligo flessibile”, a prima firma dei senatori Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega) e annunciata nelle scorse ore dalla ministra della Salute Giulia Grillo, prevede che solo in casi di emergenza “si potranno adottare Piani straordinari d’intervento con l’obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per ...