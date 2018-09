: Lunedì CdM su migranti e sicurezza - NotizieIN : Lunedì CdM su migranti e sicurezza - CyberNewsH24 : #Lunedì CdM su migranti e sicurezza - TelevideoRai101 : Lunedì CdM su migranti e sicurezza -

Per l'assenza contemporanea del premier Conte e del vicepremier Di Maio, il CdM esaminerài decreti sue immigrazione. Lo comunica una nota del Viminale in cui il ministro Salvini spiega: i due decreti "sono molto importanti. Non sarebbe stato corretto portarli in Cdm senza Conte e Di Maio. Così, per cortesia istituzionale, abbiamo convenuto di convocare il Consiglio dei Ministri".(Di giovedì 20 settembre 2018)