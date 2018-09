L' ultimo miracolo di San Gennaro

Miracoloso recupero da ultimo uomo e assist magnifico di 40 metri - Rooney show in DC United-Orlando [VIDEO] : Il capitano dei DC United decide in pieno recupero la sfida contro Orlando, fermando un contropiede a campo aperto e servendo uno splendido assist per il compagno E’ un Wayne Rooney pazzesco quello che decide la sfida tra DC United e Orlando, inchiodata sul 2-2 dopo cinque minuti di recupero del secondo tempo. Da un calcio d’angolo battuto dai padroni di casa si crea la possibilità per gli ospiti di andare in contropiede in ...