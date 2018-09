Louis Tomlinson è tornato in studio di registrazione | novità in arrivo?

Louis Tomlinson a X Factor UK boccia lo sfidante degli One Direction e si commuove (video) : Louis Tomlinson a X Factor UK affronta le sue prime audizioni come giudice. Da componente degli One Direction , Louis è ora passato in cattedra e, dall'altro lato, si trova lui stesso a giudicare le esibizioni dei probabili futuri concorrenti della versione britannica del talent show ideato da Simon Cowell. Louis Tomlinson a X Factor UK ha ritrovato una conoscenza di vecchia data: Marc Higgins. Il vigile del fuoco ha preso parte alla ...

One Direction trionfano ai Teen Choice Awards : da Harry Styles a Louis Tomlinson e Liam Payne tutti i vincitori : Gli One Direction trionfano ai Teen Choice Awards 2018 che si sono tenuti nella notte del 12 agosto. Non come band ma come singoli componenti del gruppo, a portare alto il nome sono stati Harry Styles e Louis Tomlinson, tra i più premiati della serata. Due dei membri degli One Direction trionfano ai Teen Choice Awards: per Harry Styles il premio è nelle categorie Choice Style Icon e Choice Summer Tour; per Louis Tomlinson il premio ritirato è ...