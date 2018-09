Lory del Santo sulla morte del figlio Loren a Verissimo | «Si è tolto la vita»

Lory del Santo : "Mio figlio Loren si è tolto la vita. Il Grande Fratello Vip? Una terapia" : Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale».prosegui la letturaLory Del Santo: "Mio figlio Loren si è tolto la vita. Il Grande Fratello Vip? Una terapia" pubblicato su Gossipblog.it 20 settembre 2018 16:51.

Lory del Santo a Verissimo per una confessione shock : “Mio figlio Loren si è tolto la vita” : Sabato Lory Del Santo a Verissimo rivelerà una verità shock, un altro lutto che ha scosso la sua sfortunata vita. La donna è forte, lo sappiamo, lo abbiamo imparato in questi anni ma quante volta potrà ancora dire addio alla sua stessa carne? Sabato pomeriggio sarà lei a raccontare a Silvia Toffanin qualcosa che nessuno conosce, una rivelazione che riguarda il figlio Loren che, a quanto pare, si è tolto la vita la scorsa estate per una grave ...

Lory del Santo : «Mio figlio si è tolto la vita. Per questo avevo rinunciato al Grande Fratello Vip ma ora voglio partecipare» : Lory Del Santo e Silvia Toffanin «Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale». Queste le parole con cui si apre il racconto di Lory del Santo, ospite sabato 22 settembre, alle ore 16.10 a Verissimo. Lory parla per la prima volta della morte del figlio Loren avvenuta circa un mese fa: ““Mi sono distrutta la mente in questo periodo ...

Lory del Santo : ‘Mio figlio Loren si è tolto la vita - il GF Vip sarebbe una terapia’ : «Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale». Queste le parole con cui si apre il racconto di Lory del Santo, ospite sabato 22 settembre, alle ore 16.10 a Verissimo. Lory parla per la prima volta della morte del figlio Loren avvenuta circa un mese fa: “Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa ...

Lory del Santo ancora in lizza per entrare al Grande Fratello Vip : GF Vip: Lory Del Santo nel cast del reality vip? Lunedì 24 Settembre inizierà la terza edizione del Grande Fratello Vip. E il cast ormai è stato svelato nella sua interezza. Tra l’altro, proprio nella giornata di ieri, sono stati rivelati anche gli ultimi 2 concorrenti, che entreranno nella casa più spiata dagli italiani: la Marchesa d’Aragona e Valerio Merola. Tuttavia, nelle prossime settimane, i vip potrebbero avere una nuova ...

Grande Fratello Vip 2018 / Lory del Santo e la Marchesa D'Aragona : testa a testa per l'ingresso nella Casa? : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Lory Del Santo e la Marchesa Daniela del Secco D'Aragona, chi entrerà nella Casa? testa a testa per l'ultimo posto?(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 07:10:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 : Lory del Santo nel cast. L’indiscrezione : Grande Fratello Vip 3: Lory Del Santo arruolata nel cast del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini? Stando agli ultimi rumors trapelati in rete sarebbe lei l’altra donna, dopo la marchesa Daniela De Secco D’Aragona, a varcare la soglia della Porta Rossa della Casa più spiata dello stivale. Lory del Santo pronta ad entrare in Casa? Nonostante al cast del reality targato Endemol Shine Italy, pubblicato su Tv Sorrisi e Canzoni, ci ...

Grande Fratello Vip 3 - Lory del Santo e Emanuela Titocchia nel cast? Le ultime indiscrezioni : ... che con le sue vicende personali - tra grandi amori e tragedie - ha riempito nel corso dei decenni le pagine della cronaca rosa. Due personaggi, quest'ultimi, dalla forte personalità che sicuramente ...

Grande Fratello Vip 2018 / Emanuela Tittocchia e Lory del Santo nel cast? Previste scintille! : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: anche Eleonora Giorgi, Emanuela Tittocchia e Lory del Santo nel cast? Ecco le ultime indiscrezioni....(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 03:05:00 GMT)